3- Le « Politologue de la télé » sur lequel vous affabulez, par contagion ou par contamination, n’est coupable d’aucun délit d’opinion, notamment exprimé dans une quelconque télévision camerounaise. Si oui, vous n’illustrez pas dans vos développements inutilement fleuves les accusations querellées, qui justifieraient mes « éventuels errements » sur la crise anglophone. Par contre, je me suis exprimé sur « la non-légitimité de la rue comme moyen d’accession au pouvoir » le 3 février dernier lors d’une conférence organisée à la Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES). A un militant du CPP qui suggérait « la rue comme étant la seule voie qui restait au Cameroun pour arriver au pouvoir », j’ai fermement indiqué à tous « ceux qui pensaient utiliser cette voie pour accéder au pouvoir qu’ils devraient s’attendre à affronter l’armée, au besoin à se faire tuer inutilement, la rue n’étant pas un moyen légal d’accession au pouvoir ». Cela étant, je suis responsable de ce que je dis et j’assume entièrement cette position. Je ne saurais être responsable de la compréhension approximative émanant des individus inaptes au débat intellectuel, a fortiori scientifique. De même, je ne saurais être responsable de la transposition qui a été faite de ces propos par les « brigadiers des réseaux sociaux » sur la question anglophone, objet de toutes « les sauces », à l’instar de la vôtre.

Un chercheur sérieux prend connaissance de la littérature existante, avant d’amorcer une éventuelle critique idéelle. Une telle démarche lui évite, sinon de verser dans les préjugés inutiles, du moins de bâtir un argumentaire sur les a priori périphériques. A vous lire effectivement, vous parlez essentiellement des « sujets » querellés par la brigade des réseaux sociaux et non de « l’objet » en débat que vous effleurez manifestement de manière passagère.

* « La question anglophone au Cameroun : entre menaces sécessionnistes et revendications identitaires », dans Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, N° 1, Janvier-Mars 2005 ;

1- Je suis Professeur Titulaire de Science Politique à l’Université de Douala, et non à l’Université de Dschang. Cet identifiant mal ajusté atteste à profusion que vous ne savez même pas de qui vous parlez.

Cameroun, Réponse du professeur Manassé ABOYA ENDONG à Serge BAYONGEN : « Il ne sert à rien de danser sans musique ! » :: CAMEROON Monsieur Serge Bayongen, c’est avec une rare curiosité que j’ai découvert dans le site Cameroon-info.net, votre interpellation sur les prétendus « errements des politologues camerounais » au sujet de la crise en cours dans les régions anglophones. Du Canada où vous exercez avec brio les fonctions de « Directeur de la conscience universelle » pour le Cameroun, vous avez manifestement cru indispensable de remettre virtuellement de l’ordre dans un chaos discursif entretenu par deux « politologues », Mathias Eric OWONA NGUINI et moi, habitués par défaut des débats dans les chaînes de télévision. Non sans les présenter comme des « partisans du statu quo », notamment par opposition à un autre « Cameroun du changement » tant souhaité, que vous vous préparez à émanciper à partir de votre science infuse canadienne, jusque-là inconnue des peuples indigènes d’ici.

certains diaspo"riens" ont gardé du CAMEROUN, l'image du vide, Image de 1990. Pour ceux-lá, rien ne se fait au CAMEROUN! Les pauvres Petits diplömes dont ils se targuent dans leur paradis occidentaux sont pour eux le sommet et au CAMEROUN il n'y a que misére! Or quand on a l'audace d'arriver au CAMEROUN chaque année, les FAITS nous imposent une humilité certaine et une certaine humilité! Prof Aboya, merci pour votre réponse scientifique!

Tu es un grand prof, mais de grace sur sujet toute ta literature et ton verbiage ne dise rien.

On resout pas des PBS de fond avec le Bic ou la bouche dans des plateau de Tele, si ce n'est dans le but de divertir les camerounais.

Soit explicite et bref, pour une solution a la crise des Anglophone, Quel est ta position? Et Quest ce que tu propose?