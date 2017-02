CAMEROUN :: Plan jeune : Comment résorber le chômage :: CAMEROON Tous les 10 février de chaque année et depuis 51 ans, les jeunes qui le désirent suivent le message du chef de l’Etat qui leur est adressé à partir de 20 heures. Nous avions constaté un certain désintérêt des jeunes à être attentifs à ce rendez-vous. La raison invoquée par ceux-là est que les messages du président de la République étaient quasiment identiques d’année en année. Que ces messages manquaient d’annonces mobilisatrices. Quand bien même ces annonces étaient faites, le suivi et les résultats ne sont jamais évidents.

#ProjetJeune Ce 10 février a été quelque peu différent des précédents. La conjoncture sociopolitique que connait le pays en raison des tensions revendicatives au Sud- Ouest et au Nord-Ouest du pays, a poussé les autorités politiques et administratives à organiser plus que par le passé une immense mobilisation de la jeunesse afin qu’elle soit présente et qu’elle s’approprie cette 51ème édition de leur fête. Si les autres jeunes (très nombreux) sont demeurés indifférents dans leurs lieux habituels de jouissance et autres mondanités, les échanges entre les membres du gouvernement et les jeunes à l’université de Yaoundé 1er ou au Palais des Sports pour ce qui est notamment de Yaoundé, justifient cette mobilisation organisée.

Au-delà du sempiternel appel présidentiel aux jeunes à ressembler aux Lions indomptables surtout quand ceux-ci gagnent, Paul Biya a réitéré son invite de l’année dernière afin que ses jeunes compatriotes s’insèrent dans l’agriculture de 2è génération, autant qu’ils s’approprient les merveilles de l’économie numérique. Afin de soutenir cet entrepreneuriat auquel les jeunes sont conviés, le président de la République a confirmé un plan triennal « spécial jeunes » doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs Cfa, qui sera mis sur pied. Le rôle de ce plan et de sa dotation financière sera, selon son initiateur, « d’assurer avec pugnacité l'insertion économique des jeunes camerounais ».

Sur le papier et par la parole, ce discours est différent de ses prédécesseurs. Il a provoqué l’euphorie et redonné espoir aux jeunes qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat. Ils misent sur ce nouveau « projet jeune » pour bénéficier des accompagnements en conseil et en financement. Il y aura des écueils qui pourraient handicaper ce projet dont la finalité est la résorption du chômage. Le premier viendra de la création des entreprises. Il faut des entreprises à valeur ajoutée manufacturée. Un jeune qui bénéficie d’un appui financier pour importer des consommables qu’il revendra aux administrations locales n’a rien apporté comme solution au problème.

En revanche, s’il transforme les mangues et les ananas de Njombé en jus de fruit exportable, il aura crée une plus value et plusieurs emplois. Il faut que l’administration publique génère des activités qui créent des emplois. Ces activités sont : des routes, des édifices publics, des villes à entretenir, des collectivités locales à subventionner. L’expertise des services d’emplois publics, qui travaillent sur le terrain devraient être sollicités pour l’identification des domaines multiplicateurs d’emplois tant en milieu rural qu’urbain.

L’économie numérique à laquelle Paul Biya a recourt constamment dans ses messages ne saurait être ex-nihilo un générateur d’emplois. Le numérique accompagne tous les domaines d’activités pour les moderniser et les rendre transparents. Le « projet jeune » du chef de l’Etat sera victime de sa dotation de 102 milliards de francs. Cet argent sera absorbé par des « commissions interministérielles », des missions, des réunions et des contrôles stériles. Tous ces stratagèmes dilapideront au moins la moitié de cet argent, en justifiant bien sûr les dépenses.