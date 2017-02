   CAMEROUN :: ELOGE FUNEBRE DE MONSIEUR NZETE EMMANUEL, DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM AUX OBSEQUES DE PAPA KAMGANG LOTH A BATIE LE SAMEDI 04 FEVRIER 2017 :: CAMEROON

CAMEROUN :: ELOGE FUNEBRE DE MONSIEUR NZETE EMMANUEL, DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM AUX OBSEQUES DE PAPA KAMGANG LOTH A B Révérends Ministres du Culte ; Monsieur le Sous-préfet de Batié ; Monsieur le Maire de Batié ; Madame et messieurs les membres de la délégation du CC RDPC ; Mesdames et messieurs les membres de l’AIDEBA ; Très Chers membres de la famille éprouvée ;

Amis et diverses relations de l'illustre disparu ;

Bien-aimés, frères et sœurs.

C’est avec une profonde douleur et une très vive émotion que je me fais le pénible devoir de prendre la parole en cette circonstance particulièrement triste. Je suis d’autant plus affligé que ce matin il est question pour moi de parler d’une brave élite Batié, d’une des grandes figures historiques de ce beau village qui nous a vu naitre, d’un intellectuel de la première heure qui a inspiré plusieurs générations de nos enfants, mais aussi et même surtout d’un Conseiller Municipal exemplaire et d’un Maire humble et modeste qui a consacré plusieurs années de sa vie au développement de la ville de Bafoussam. C’est donc tout à fait à propos que je voudrais avant toute chose vous transmettre les salutations cordiales et fraternelles de toutes les populations de la ville de Bafoussam qui par ma modeste voix vous souhaitent la bienvenue aux obsèques de leur Magistrat Municipal.

Révérends Ministres du Culte,

Mesdames et Messieurs en vos qualités, rangs et grades respectifs,

Je voudrais, et à la suite des précédents orateurs, observer avec vous que véritablement, l’une des bibliothèques les plus achalandées du village Batié et davantage de la ville de Bafoussam vient de brûler. Oui, le patriarche KAMGANG LOTH a tiré sa révérence. Une triste et douloureuse disparition qui plonge toute la ville de Bafoussam dans l’émoi et la consternation puisqu’à travers la mort de PAPA LOTH, Bafoussam perd l’un des plus vieux acteurs ou mieux l’un des rares témoins oculaires de sa longue et riche histoire. C’est que l’illustre disparu faisait partie de cette vieille génération des pionniers qui dès les années 1958 entreprirent de se frotter les méninges et de travailler inlassablement pour le développement socio-économique et même politique de la ville de Bafoussam. En effet, et vous devez sans doute le savoir, après un parcours sans faute à l’Ecole de la Mission Protestante Française devenue plus tard Eglise Evangélique du Cameroun et au collège Elie Allégré de Mbo, PAPA KAMGANG LOTH a fait de hautes et brillantes formations en France sous l’égide des missionnaires et à Genève lors d’un séminaire organisé par l’UC, qui sans doute avaient vite fait de déceler tout le potentiel intelligentiel qui était le sien. Et comme à cette époque-là, les plus doués étaient orientés vers l’enseignement, PAPA KAMGANG entre dans la vie active comme Enseignant à l’Ecole de l’Eglise Evangélique de Ndiangdam. Il sera Directeur dans la même école, puis Directeur à l’école primaire de Bafoussam-Plateaux et encore Directeur à l’Ecole Primaire de Tougang. C’est ainsi que pendant des longues années, il sera un référentiel pour plusieurs centaines de jeunes enfants qu’il a encadrés et éduqués avec zèle et qui aujourd’hui lui doivent leur ascension professionnelle et leur insertion sociale. Pour cette œuvre bienheureuse d’éducation et de formation, qu’il a réalisée avec courage et abnégation. La ville de Bafoussam lui exprime ici toute sa reconnaissance. Mais il faut dire que fort de son dynamisme, PAPA KAMGANG LOTH n’a pas moins été un opérateur économique. Il s’investira essentiellement dans les snack-bars, les boîtes de nuits et dans le secteur hôtelier.

Toutefois, il est bon de reconnaître que de toutes les casquettes qu’il a arborées, les populations de Bafoussam retiennent surtout celle de Conseiller Municipal et plus tard Chef de l’Exécutif Communal. Il faut dire que PAPA LOTH a eu le privilège de compter parmi les membres du tout premier Conseil Municipal de ce qui était appelé alors la Commune de plein exercice ; elle deviendra la Commune Urbaine de Bafoussam et aujourd’hui Communauté Urbaine de Bafoussam. Travailleur acharné et dévoué, il va remplir son rôle de Conseiller Municipal avec modestie, sobriété et efficacité. De grandes qualités humaines qui doublées à son tempérament calme et discret vont lui valoir la confiance et le soutien de ses pairs tant et si bien qu’il sera élevé aux prestigieuses fonctions d’adjoint et quelques années plus tard il devient Maire, Chef de l’exécutif communal. C’est dire, Mesdames et Messieurs, que d’années en années et de mandats en mandats, PAPA KAMGANG LOTH est resté au cœur de la vie communale.

Il a ainsi été d’un apport irréfutable à la conception et la mise en œuvre de toutes les politiques de développement qui ont aidées à l’urbanisation de la ville de Bafoussam. Pour ce travail de titan qu’il a abattu pendant de si longues années pour l’intérêt général, la ville de Bafoussam par ma voix lui dit mille fois merci. Comme homme politique, l’illustre disparu est resté en tout temps fidèle au pouvoir. Il va militer tour à tour à l’UC, à l’UNC et au RDPC. Son engagement inconditionnel et sa loyauté vont d’ailleurs lui donner d’assumer d’importantes responsabilités dans le parti. Il sera le tout premier Président de la section OJUC, OJUNC et OJRDPC du large territoire qui forme aujourd’hui les départements de la Mifi, des Hauts-Plateaux et du KOUNG-KHI. C’est l’occasion pour moi de saluer la présence ici d’une forte délégation officiellement dépêchée par le Comité Central du RDPC afin de témoigner de l’engagement politique de PAPA KAMGANG LOTH. D’ailleurs, ma toute première rencontre avec lui date de 1962, et elle a justement eu lieu dans un meeting de l’UC où je fus subjugué par son éloquence comme tout bon enseignant et son élégance dans sa tenue vestimentaire. Soulignons en outre et à grand trait que par dessus ses hautes responsabilités municipales, que malgré le poids de ses affaires personnelles et son engagement politique, le patriarche KAMGANG LOTH est resté fidèlement attaché à son DIEU qu’il a servi avec dévotion. PAPA KAMGANG était donc un Protestant pur et dur et non un protestataire. Il avait très tôt compris que l’intelligence, l’argent et même le pouvoir viennent de DIEU. Chrétien convaincu et convainquant, il a été jusqu’à sa mort Conseiller Paroissial honoraire à l’Eglise Evangélique paroisse de Ndiangdam. Je m’en voudrais de ne pas souligner que comme élite Batié, l’illustre disparu a su, chaque fois que le besoin était exprimé, apporter sa modeste contribution à la construction de son Batié natal, et notamment dans le social qui était son domaine de prédilection, voila pourquoi nous saluons la présence fort significative des membres de l’AIDEBA à ces obsèques.

Vous voudrez à présent, bien-aimés, frères et sœurs, que je me tourne vers le patriarche KAMGANG LOTH et que je lui dise : « PAPA KAMGANG LOTH, monsieur le Maire, 80 années durant, tu t’es battu comme tu as pu pour ta famille, la ville de Bafoussam et ton pays. Acteur politique de la première heure, tu es resté fidèle et loyal jusqu’à la fin. Pour la Commune de plein exercice, la Commune Urbaine et pour la ville de Bafoussam, tu as été un Conseiller et un Magistrat municipal humble, sobre et particulièrement désintéressé. Tu as fait ta part du boulot. Maintenant tu peux t’en aller auprès de DIEU que tu as servi avec amour et loyauté. Il saura lui-même te donner la place que tu mérites auprès de lui ».

Et avant de clore définitivement cet éloge funèbre, je voudrais à l’intention de nous tous qui avons fait le déplacement de Batié ce matin, nous convier à méditer cet enseignement du sage qui face à la vanité de la vie nous demande de la vivre avec philosophie, en réservant :

* A nos enfants ; le pardon ;

* A nos adversaires ; la tolérance ;

* A nos amis ; notre cœur ;

* A nos pères ; le respect et l’obéissance ;

* A nos mères ; la conduite exemplaire pour les rendre fières et

* A nous-mêmes ; le respect de soi.

Enfin, qu’il me soit permis d’adresser à la famille si durement éprouvée les condoléances les plus affligées de toute la ville de Bafoussam auxquelles j’associe l’expression de ma très profonde tristesse.

Que le Très haut guide les pas de chacun de nous sur le chemin du retour.

NZETE Emmanuel