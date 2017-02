Cameroun, Bangangté: Issa Tchiroma ferme une radio communale aux couleurs du Rdpc :: CAMEROON Cette option du Mincom est perçue comme le fruit d’une manœuvre orchestrée par Marcel Niat Njifendji, président du Senat et promoteur de la radio communautaire Medumba Fm. Les rivalités qui existent entre celui-ci et Célestine Courtes Kectha sont évoquées.

#RadioCommunautaireMedumba A travers cette correspondance adressée le lundi 13 février 2017 et adressée au préfet du département du Ndé, Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication (Mincom), exige la fermeture de la radio communale de Bangangté. «J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir procéder sans délai à la fermeture de la station radiodiffusion sonore communautaire « Ngangté Fm » émettant dans la ville de Bangangté et ses environs. En effet, les promoteurs de ce projet de radiodiffusion sonore émettent sans autorisation administrative diffusée par mes soins, et par ce fait sont en marge de la règlementation en vigueur dans le secteur de la communication audio-visuelle», écrit-il. Oubliant que Courtes Ketcha a sollicité, en date du 27 décembre 2016, une autorisation d’exploitation provisoire de la radio Ngangte Fm.

Dans l’entourage de Célestine Courtes Ketcha on s’indigne et pointe un doigt accusateur sur Marcel Niat Njifendji, président du Sénat, élite de la localité et promoteur de la radio communautaire Medumba Fm de Bangangté. «Comment peut-on fermer une radio mise sur pied par une délibération d’un conseil municipal 100% Rdpc ? Monsieur Marcel Niat, président du Sénat et promoteur de la radio communautaire Medumba ne veut lésiner sur aucun moyen pour casser Courtes Kectha et sacquer le vent de la décentralisation à Banangté », se plaint une source proche de madame le maire.

Rappelons qu’à l’origine du projet de radio Ngangte Fm, Célestine Courtes Kectha, , entendait amplifier des actions pour créer une interactivité entre cet outil de communication communautaire et environnemental pour favoriser, dans une démarche partenariale, les différents groupes d’acteurs des espaces villageois, inter - villageois et communaux concernés à identifier leurs centres d’intérêts prioritaires, leurs potentialités d’action. « Ici à la commune de Bangangté, on croit fortement qu’une bonne radio ne transmet pas seulement de l’information. En effet, la protection de l’environnement et la promotion de la biodiversité font partie des axes prioritaires de cette radio implantées au sein de l’édifice de l’hôtel de Bangangté.

Les radios peuvent constituer un levier important pour impulser le développement local, croit-on toujours du côté de la commune de Bangangté. Car les exemples de la radio communautaire de Bafoussam II impulsée par Emmanuel Tagne Ngéko, le patron de cette municipalité aux couleurs du Front social-démocrate (Sdf en anglais) et la radio Pua Koné, initiée par le maire de Foumban, Adamou Ndam Njoya, constituent des exemples à suivre.« Comme suite à votre demande de licence, je voudrais vous faire connaitre que votre dossier est recevable, car comportant toutes les pièces exigibles », réagissait ainsi le Mincom quelques jours après.

Conformément aux dispositions du décret 2000-158 du 03 avril 2000 et fixant les conditions de création et d’exploitation d’une entreprise privée de communication audio-visuelle, le Mincom demandait à madame le maire de la commune de Bangangté d’attendre que le comité technique interministériel siège pour délivrer ou pas une licence une licence d’exploitation à la commune de Bangangté.