Le dialogue politique comme solution à la crise au Gabon. Exit La Can 2017. Le Gabon reste sous haute tension. Le Dialogue politique s’impose.

#AliBongo Exit la CAN Gabon 2017

Les lampions se sont définitivement éteints sur La 31eme édition de la Coupe Africaine des Nations (CAN) Gabon 2017. Cette compétition qui a soufflé le chaud et le froid à Libreville, Franceville, Port Gentil et Oyem et qui à valu à Ali Bongo Odimba une distinction de la Confédération Africaine de Football pour sa réussite dans l’organisation vient à peine d’être rangée dans les placards de l’histoire que les revendications consécutives à la présidentielle du 27 Aout 2016 refont surface.

Un climat sociopolitique tendu

Dans les rues les rues de Nkembo, un quartier peu favorable au président élu Ali Bongo, on affirme que « La distraction de la can Gabon 2017 est terminée. Il faut remettre les vrais problèmes du Gabon sur la table et en trouver les solutions » A l’évidence, la fébrilité observée ca et là au cours de la Can dénote à suffisance le peu d’engouement d’une partie des Gabonais à l’organisation de cette fête du football. Sous tendu par un climat sociopolitique délétère fait de revendications des enseignants du secteur public qui, depuis novembre 2016, réclament le paiement de primes et l’amélioration de leurs conditions de travail. L’opposition politique à Ali Bongo parle de « 500 milliards engloutis dans l’organisation d’une can dans un pays économiquement sinistré » Toutes choses qui contribuent à la crispation du climat politique du pays.

Le rôle trouble de l’Union Européenne

Bien plus, dans une sortie très récente, les députés Européens jugent que les résultats de l’élection présidentielle « manquent de transparence » Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire au sein de la population Gabonaise et faire monter l’adrénaline politique. Le député Luc Oyoubi du groupe parlementaire du Parti Démocratique Gabonais au pouvoir à Libreville, a, face aux « incongruités » de cette lettre qui insinue notamment le recomptage des voix, opposé aux parlementaires Européens la loi N 7/96 du 12 mars 1996 modifiée le 22 Aout 2006 qui dispose « Les bulletins contenus dans l’enveloppe portant la mention vote et ceux contenus dans l’enveloppe portant la mention poubelle sont incinérés publiquement » Non sans dénoncer « une approche partisane qui concourt à déstabiliser les institutions de la République Gabonaise »

La nécessité d’un dialogue politique

Au demeurant, et au fil des jours, la révolte sociale couve et les politiques des deux caps se regardent en chiens de faïence. Dans une récente sortie au journal Echos du Nord le candidat malheureux du 27 Aout Jean Ping promet de « tout faire pour récupérer » son pouvoir. Une situation autant préoccupante qui ne laisse pas l’Eglise du Gabon indifférente. La conférence épiscopale reste « disponible pour accompagner un processus de sortie de crise pour le bien du Gabon » Jean Gaston Mayila, ancien compagnon de Bongo quant à lui prône pour la supervision des Nations Unies. Un « dialogue avec un témoin, un arbitre neutre » Sur place a Libreville, le décor se met en place. Selon Alain Claude Bilie By Nze, le porte parole du gouvernement « 52 partis politiques sur 56 légalement reconnus ont donné leur accord de principe pour participer à ce dialogue ». On le voit bien, la décrispation du climat sociopolitique exige la concertation de tous les acteurs. Un bon augure pour les élections législatives de juillet 2017.