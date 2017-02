CAMEROUN :: Gare à l’arnaque : Visa d’entrée aux Etats-Unis :: CAMEROON Le communiqué de presse du MINREX parvenu à notre Rédaction.

#Etats-UnisDâAmérique Le ministre des Relations extérieures porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que certains médias véhiculeraient des allégations selon lesquelles les camerounais désireux de se rendre aux Etats-Unis d’Amérique seraient dispensés de l’exigence de visa d?entrée sur le territoire américain.

Il tient à rappeler que pour l’heure, l’exigence de visa d?entrée et la procédure de délivrance du visa d?entrée sur le territoire américain n’ont pas changé s’agissant des candidats camerounais. Pour de plus amples informations à ce sujet, il est loisible à toute personne intéressée de consulter, entre autres :

-Le site web de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Yaoundé, suivant le lien yaounde.usembassy.gov ; site web : https:// yaounde.usembassy.gov/non-immigrant_visa.html

- Les services de la direction des affaires d’Amérique et des Caraïbes ou de la direction du Protocole et des affaires consulaires du ministère des Relations extérieures.

Toute personne physique ou morale véhiculant de fausses nouvelles ou en infraction par rapport aux règles sur les conditions de sortie du territoire camerounais ou à celles sur les conditions d’entrée ainsi que de séjour aux Etats-Unis d’Amérique, s’exposerait aux poursuites et aux sanctions consacrées. Le ministre des Relations extérieures recommande non seulement la vigilance en la matière, mais aussi le respect des règles et procédures.