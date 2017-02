Cameroun, Promesses non tenues de Paul Biya: Les cops exigent leurs ordinateurs :: CAMEROON Université de Yaoundé I. Ils ont exprimé leur déception le 10 février en présence de 5 membres du gouvernement. Et les ordinateurs alors ! Non ! Non ! Il a oublié nos ordinateurs. Nous sommes déçus ; tous les jeunes attendaient ces ordinateurs », a affirmé Larissa, étudiante en biosciences à l’université de Yaoundé, au terme du discours du chef de l’Etat ce 10 février 2017.

#PrésidentPaulBiya Dans cet amphi 700 bondé de monde, un autre apprenant, Patrick Ela, un exprime sa déception : « C’est depuis la rentrée scolaire 2016-2017 que nous attendons ces ordinateurs. Non Prési tu as appuyé sur déranger ! On avait dit à la rentrée et malgré la prolongation, tu es resté sans insensible », a-t-il précisé. Pour Roberto Azebaze, étudiant en biosciences, « Le président de la République a bien fait de dire ce que le gouvernement a déjà fait de la crise dans les régions anglophones. En tant qu’étudiant, je souhaite que le taux de chômage baisse et que les ordinateurs soient effectivement distribués ». C’est que le projet « dons d’ordinateurs » du président Paul Biya est resté lettre morte jusqu’à ce jour.

Même Issa Tchiroma Bakary, le ministre de la Communication, n’a pas pu satisfaire les «cop’s ». A la question posée par un étudiant visant à savoir où sont les ordinateurs, il est resté évasif.« Je voudrais vous rassurer que vous entrerez en possession des ordinateurs. Il est question de les préparer. Le gouvernement n’était pas obligé de vous faire cette offre. C’est parceque vous êtes une génération androïde, vous les aurez ! ».

