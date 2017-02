FRANCE-CONCERT: MEIWAY EN CONCERT LIVE A LA CIGALE DE PARIS. Chanteur de renom, ivoirien d'origine, MEIWAY s'est produit vendredi dernier à la cigale de Paris. Un événement très couru marqué par la présence de nombreuses grosses pointures de la musique. Il s'agit entre autres, de Charlotte Dipanda, Gadi Cely et surtout Manu Dibango à qui un vibrant hommage a été rendu.

#ManuDibango "Il y a plus puissant en Afrique que François HOLLANDE: Manu DIBANGO", a indiqué Frédéric MEIWAY. De "Zoblazo" à "Ma chérie a les lolo", et pendant deux heures, le public a pu se délecter à travers des tubes et des prestations scéniques colorés d'humour, registre de prédilection de Meiway. Vivez quelques extraits de ce show inédit de Paris.