CAMEROUN :: Pourquoi Eto’o n’était pas au palais :: CAMEROON Absent du petit écran le 8 février dernier au palais de l’Unité et au musée national, il évoque « un problème personnel ».

#SamuelEtoo Son absence aux côtés des anciennes gloires du football camerounais n’est pas passée inaperçue. En regardant la chaine de télévision nationale, Samuel Eto?o Fils n’a pas été aperçu au palais de l’Unité le 8 février dernier aux côtés de certains anciens Lions indomptables. Roger Milla, le joueur africain du siècle lui, a pourtant été vu lors de la cérémonie de réception des vainqueurs de la Can par le couple présidentiel au palais de l’Unité.

Idem pour Geremi Njitap et Bill Tchato. Sur l’itinéraire emprunté par les détenteurs du trophée de la Can masculine de football, le public a lui aussi voulu comprendre cette absence de Samuel Eto?o Fils. « Où est la voiture de Samuel Eto’o ? Il arrive ? » sont quelques-unes des questions qui fusaient de la foule. D’autres s’en prenaient aux journalistes avec beaucoup d’humour.

« Eto’o n’est pas là… s’il vous plait, passez. Vous avez aussi joué ? On ne vous connaît pas », pouvait-on entendre. Ceux qui espéraient encore voir l’ancien attaquant du Fc Barcelone se sont rendus au concert offert par le groupe X-Maleya au musée national. C’était à l’occasion des dix ans de carrière du groupe. Les fans ont longtemps attendu. En vain. Roger, l’un des membres du groupe, a essayé de rassurer le public, mais sans grand résultat.

« Eto’o est au palais, s’il finit vite, il va venir vous faire un coucou ». Info ou intox ? Afin de lever l’équivoque, Samuel Eto’o est apparu sur une vidéo que le « comité d’organisation » avoue avoir reçu via whatsApp ce même jour. Celui qui a été distingué quatre fois comme joueur africain de l’année (2003, 2004, 2005 et 2010) fait son mea-culpa à ceux qu’il porte dans son coeur. On le voit bien assis sur une table de billard.

« Je tiens à m’excuser, car je ne pourrai être parmi vous ce soir. J’ai un problème personnel qui m’empêche d’être à Yaoundé. Pour les dix ans de mes jeunes frères X-Maleya, je vous souhaite encore beaucoup de succès. A vous les X-Maleya, que Dieu vous garde et tous ceux qui viendront danser, chanter avec vous ce soir [mercredi dernier Ndlr]. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Et à bientôt », pouvait-on entendre.