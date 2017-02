CAMEROUN :: Délestages : Eneo crie au vandalisme :: CAMEROON D’après cette société, la coupure survenue quelques heures après la victoire du Cameroun est la conséquence d’un acte de sabotage de ses installations.

#LionsIndomptables Dimanche 5 février 2017. Il est un eu plus de 23h. Dans les rues, les populations célèbrent, chacun à sa manière, la victoire des Lions indomptables à la Can 2017. Dans les domiciles, bars, snacks etc., c’est l’euphorie totale. Hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes commencent à peine à savourer la joie de la cinquième coupe remportée par le Cameroun que survient une interruption inopinée de l?énergie électrique.

Toute la ville est plongée dans le noir. A Douala et dans de nombreuses autres villes, c’est l’obscurité totale. Désespérés, certains fans des Lions indomptables vont regagner leurs domiciles. Les plus teigneux attendront le retour de l?énergie électrique aux environs de 1h du matin, afin de continuer la célébration.

Selon une note d’information envoyée par la communication d’Enéo, cette coupure d’électricité est le fait du vandalisme de ses installations névralgiques. D’après cette note, «des actes de dégradation graves ont été perpétrés le samedi 04 février sur des installations électriques dans le site névralgique de Mangombe. Des individus non encore identifiés se sont introduits par effraction dans l’enceinte du poste de transformation et d’interconnexion de Mangombé à Edea se livrant au vol et à la destruction de plusieurs pièces électriques sur le site».

A en croire Eneo, la découverte a été faite par les équipes en charge du contrôle de routine sur les installations. Ainsi, plusieurs installations ont été volées. Des portes ont été défoncées, des pièces démontées. «Conséquence, les lignes Edéa-Mangombé I et II ont connu un incident. Lequel a déséquilibré tout le réseau interconnecté sud qui s’effondre.

Les équipes de veille d’Eneo prévenues réagissent de manière à relancer le système dans le quart d’heure qui suit. Les premiers clients sont réalimentés un peu au-delà de minuit. Et progressivement, jusqu’à 2 heures, tous les autres sont repris. Eneo a porté plainte contre X», précise la note.

Le poste d’interconnexion de Mangombe, gardé par les forces de l’ordre et une agence de sécurité, a la particularité d’être la principale plateforme de distribution de l’énergie dans le réseau interconnecté sud (Littoral, Ouest, Sud- Ouest, Nord-Ouest, Centre, Sud). Ici arrive, via des lignes de transport, l’énergie produite dans les centrales hydroélectriques (Edéa et Songloulou), thermiques (Limbé, Dibamba, Kribi-gaz). Et c’est également de ce poste qu’est dispatché dans les grandes zones de distribution, cette énergie, via d’autres lignes de transport.