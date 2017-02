ALGÉRIE :: Algérie : Découverte de deux caches d'armes :: ALGERIA L'armée algérienne a découvert deux importants lots d'armes et de munitions de guerre ce week-end à Adrar, région limitrophe du Mali, et à In Guezzam, une ville proche de la frontière avec le Niger.

#L'arméeAlgérienne La prise de l'impressionnant arsenal de guerre a été effectuée en l'espace de 24 heures.

Il comprend un canon lourd, une trentaine de mitrailleurs et autres fusils d'assaut, mais aussi plus d'une centaine de roquettes et d'obus de mortier ainsi que près de dix mille balles de différents calibres.

L'armée algérienne déploie, depuis la chute du leader libyen Mouammar Al Kadhafi, d'importants moyens humains et matériels tout au long des frontières avec les pays voisins comme le Mali, le Niger, la Tunisie et La Libye.

Le ministère de la défense algérien publie régulièrement des bilans de caches d'armes découvertes et de membres de groupes islamistes tués ou arrêtés.

Ces bilans proviennent aussi des opérations menées dans le nord de l'Algérie et dans les régions proches de la capitale, Alger.

NB: Image simplement illustrative