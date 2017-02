Cameroun: Les taxis interdits d’accès au campus de l'université de Ngaoundéré :: CAMEROON Cette décision est contestée tant par les étudiants que les enseignants et le personnel administratif de l’institution. Depuis le mois de novembre 2016, les taxis de couleur jaune sont interdits d’accès au campus universitaire de Dang.

#PersonnelAdministratif La décision prise par le secrétaire général de l’université fait suite à une altercation entre un chauffeur de taxi et un vigile de l’université de Ngaoundéré au mois de novembre 2016. « Le secrétaire général de l’université nous a instruit depuis le mois de novembre qu’aucun taxi n’entre au campus. Les entrées du campus sont désormais filtrées pour plus de sécurité.

Seuls les véhicules personnels et ceux des visiteurs et les conducteurs de mototaxis sont autorisés à franchir le portail. Les taxis jaunes ne doivent pas franchir le portail de l?université », confie Jean, un vigile de l’université de Ngaoundéré. « Un chauffeur de taxi a voulu poignardé un de mes collègues et le lendemain la Sg a décidé d’interdire l’accès sur le campus aux étudiants » renchérit notre interlocuteur. Les étudiants, les enseignants et personnels administratifs qui partent quotidiennement du centre-ville de Ngaoundéré pour le campus universitaire sont déposés à la guérite. Pour ceux qui ne peuvent emprunter les mototaxis, ils doivent parcourir environs 3 km à pieds pour les salles de cours ou le rectorat. Enseignants et étudiants se disputent les mototaxis pour les salles de cours et les décanats pour certains.

Une décision diversement appréciée par les uns et les autres.

« Avant le taxi nous déposait à l’intérieur du campus pour un tarif de 300 FCfa. Maintenant, nous sommes obligés de descendre à la guérite pour ensuite continuer le parcours à moto où à pieds. Ici, il faut encore débourser 150 FCfa pour la moto », se plaint un enseignant de la faculté des sciences.

Même son de cloche du côté des étudiants et du personnel administratif de l’université de Ngaoundéré.

