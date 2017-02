Quel prochain capitaine pour la France qui se noie et déçoit ses enfants ? Il y a des lustres que la société française n’est plus à l’abri des inégalités et malaises socioéconomiques qui secouent tant de pays. La richesse y foisonne, mais pour une infime minorité, tandis que la pauvreté, l’insécurité, le chômage et l’instabilité telles des sangsues s’accrochent mordicus aux masses.

#MarineLePen Pour la présidentielle française qui se tient le 23 avril et le 07 mai 2017, le peuple français devra s’interroger profondément sur les origines de la décadence de leur pays et des crises qui l’agitent, avant de porter leur choix sur un candidat.

Les électeurs de la gauche et de la droite devront transcender le parti et voter pour que la France redevienne la France qui faisait la fierté des Français, leur garantissant de bons emplois, la sécurité, la justice pour tous et une bonne retraite. Ils doivent se demander d’abord d’où vient la noyade de leur pays.

En procédant à cet exercice avant d’aller aux urnes, ils pourraient être rassurés des diverses origines de cette plongée de leur pays, que nous pouvons énumérer de façon claire et brève, sans être exhaustif :

* Des dirigeants affairistes, peu patriotes et corrompus se sont succédé à la tête du pays depuis quelques décennies.

* Les dirigeants ont délibérément choisi de placer le pays dans le rôle de sous-traitance à travers le monde, négligeant de porter leur attention aux griefs et aspirations du peuple dans les confins de la France.

* Les dirigeants du pays ont laissé une bonne partie de la souveraineté monétaire, économique, financière et militaire de la France se perdre dans un monstre assassin appelé UE.

* Des autorités économiques du pays soutenues par l’Etat partout dans le monde ne versent pas toujours tous leurs impôts à l’Etat et se terrent dans des paradis fiscaux.

* L’Etat français s’est engagé dans des guerres de conquête couteuses et ruineuses pour certains milieux d’affaires ; des guerres en Afrique et au Moyen-Orient dont le pays n’a vraiment pas besoin.

* Depuis quelques décennies, les autorités politiques françaises de la droite et de la gauche ont brillé par la corruption, la duplicité, les fausses promesses et l’attention particulière aux riches et non aux pauvres.

La droite et la gauche traditionnelles françaises ont lourdement échoué de garantir la stabilité, la sécurité et la prospérité aux masses françaises. Les Français visionnaires doivent dorénavant songer de traverser le cadre sacré de leurs partis habituels et choisir le candidat qui peut sortir le pays du naufrage. Et il serait bien tentant et même judicieux de le voir en Marine Le Pen.

Face aux démagogues politiques qui peuplent la droite et la gauche et assombrissent la, Marine Le Pen sourd et s’impose comme la figure politique française actuelle assez visionnaire et courageuse et la plus encline à répondre adéquatement aux défis qui attendent le pays.

Elle est la figure politique la mieux armée pour affronter de façon péremptoire les questions de violences, d’immigration, de pauvreté, d’insécurité, d’instabilité, d’injustices et de désespoir qui labourent les consciences et les couches sociales françaises. La France actuelle a besoin de ce leader atypique.

Elle reste la bouée de sauvetage la plus sûre pour la France qui se meurt, volée et gardée par des groupes maffieux internes et externes. Les Français devront innover cette fois-ci. La vraie question aux électeurs français devrait être : Allez-vous libérer et redresser la France ou la laisser sombrer complètement