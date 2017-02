AFRIQUE :: Le grand retour du pagne dans la mode africaine Depuis un certain nombre d’années, un air de retour vers les temps passés souffle sur le monde. Souvenez-vous du retour des pantalons pattes d?éph’, de la coupe afro et plus récemment du retour aux cheveux naturels prôné par des milliers de femmes. C’est également le retour du pagne, qui entre par la grande porte dans le monde de la mode.

#LePagne Wax et Vlisco, pour ne citer que ces deux marques, se livrent alors une concurrence acharnée dans laquelle la créativité et l’ingéniosité des designers et stylistes sont hautement sollicitées, et le marketing devient presque agressif. Jadis utilisé uniquement pour la confection de vêtements traditionnels, le pagne connaît aujourd’hui un succès planétaire sans précédent.

Plus qu’une vulgaire pièce d’étoffe, une véritable culture

Jeunes et vieux, hommes comme femmes peuvent le porter. Ce morceau de tissu qui peut être simple, coloré, brodé ou imprimé est le fruit de la rencontre entre l’Europe où il a vu le jour et l’Afrique qui a su se l’approprier et en faire un véritable héritage générationnel. Il est porté de différentes manières (noué autour de la hanche, en jupe, en robe, en coiffe, pour porter l’enfant sur le dos, en couverture…) et à diverses occasions (mariages, baptêmes, enterrements…). Le pagne, avec ses motifs et ses couleurs, est un moyen d’expression.

Un incontournable de la mode actuelle

Le pagne est source d’inspiration pour de nombreux créateurs, stylistes et artistes qui s’en servent pour créer des modèles uniques et épatants. Les différents tissus, coloris et motifs leur permettent de laisser libre cours à leur créativité, afin de proposer des collections hors du commun. Certaines grandes maisons de couture telles qu’Agnès B., Burberry ou encore des multinationales comme Zara, Eleven Paris s’en sont inspirées dans leurs créations. Certaines petites maisons (By Natcha Baco, Ladyhood) appartenant à des créateurs africains font aussi parler d’elles, en raison de leur art de sublimer ce tissu.

Le pagne est présent dans tous les placards, plus surprenant encore, même dans ceux des jeunes qui, naguère, s’orientaient bien plus vers les modèles occidentaux. Aujourd’hui, porter du pagne ou avoir une touche africaine sur ses vêtements est devenu un must. Pouvant être facilement associé à d’autres matières, il offre des possibilités immenses. On s’en sert désormais pour customiser les bijoux, les accessoires pour cheveux, les bracelets, les sacs et même les fauteuils ou les sièges de voiture. On en fait des rideaux, des nappes de tables, des taies d’oreillers, etc. Jour après jour, le pagne ne cesse d’ouvrir d’autres horizons et surtout de conquérir le cœur de nombreux amateurs.