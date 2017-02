CAMEROUN :: FINANCES PUBLIQUES : La pression de l’Union européenne sur les Etats africains :: CAMEROON Bruxelles demande aux Etats du continent de collecter plus et dépenser mieux.

#InvestissementsPublics Le 5è Forum africain sur les finances publiques s’est tenu à Yaoundé du 7 au 8 février 2017. Avec pour thème « La politique budgétaire sous pression », il a réuni les hauts responsables de la chaîne budgétaire des Etats du continent ainsi que les bailleurs de fonds aux rangs desquels le Fonds monétaire international et l’Union européenne (Ue). Une rencontre que le ministre camerounais des Finances, Alamine Ousmane Mey situe dans un contexte marqué par la crise économique due aux chocs exogènes.

Notamment la chute des cours des matières premières. Aussi, retient-il que « ce séminaire nous a permis d’échanger sur la base des différents thèmes, qui traitent de la recette en matière de collectes, et la qualité de la dépense. Tous ces éléments vont nous permettre de mieux appréhender les problématiques auxquels nous faisons face aujourd’hui ». S’agissant de la collecte et de la dépense dont parle le ministre des Finances, Françoise Collet, la chef de la Délégation de l’Union européenne au Cameroun, reprécise à l’endroit des Etats du continent que « nous sommes dans une logique de dons. Nous étudions avant de prendre des décisions. Tout le monde doit faire des efforts et une meilleure gouvernance est indispensable ».

Bien plus, ajoute Françoise Colet, Bruxelles attache une importance particulière au renforcement des systèmes fiscaux dans ses politiques de coopération et de développement. Cet intérêt s'est structuré autour de la nouvelle vision de la Commission européenne « Collect more, Spend better ». C’est-à-dire collecter plus et faire preuve de discipline dans les dépenses. « L’échange d’expérience que nous apportons, mais également, bien entendu, des fonds si possible, sont des formes d’appuis budgétaires. Mais aussi l’assistance technique », indique-t-elle. Le ministre des Finances a retenu les indications de l’Ue, lui qui insiste aussi sur ce « fil conducteur « Collect more, Spend better » en ajoutant que le maître-mot demeure « Faire mieux avec peu ou moins ». Sachant que les ressources sont limitées et les dépenses énormes, Alamine Ousmane Mey martèle que « le temps est à l’action ».

Ajustements budgétaires

Les travaux de Yaoundé ont porté sur divers thématiques en rapport avec le thème central. A savoir, la mise à jour sur les évaluations économiques à l’échelle régionale et internationale et impact pour les politiques budgétaires. Les débats étaient centrés ici sur la politique budgétaire soumise aux contraintes liées aux évolutions macro-économiques à l’échelle internationale et à des lourds endettements. Cette séance a passé en revue les récentes évolutions macro-économiques et budgétaires dans les pays dotés de ressources naturelles et dans ceux importateurs de produits de base.

Elle a également analysé les implications de ces évolutions pour les politiques budgétaires à court terme.

Pour s’adapter aux importantes chutes des produits de base, les pays dotés de ressources naturelles doivent gérer des recettes très exposées à l’extrême volatilité des prix de produits de base. Dans le contexte actuel, de nombreux pays doivent entreprendre d’énormes ajustements budgétaires, qui peuvent avoir un impact négatif durable sur la croissance. S’agissant des mobilisations des recettes intérieures en Afrique subsaharienne, il était question de mettre en avant les initiatives susceptibles de renforcer le recouvrement des recettes afin d’améliorer la résilience face aux chocs exogènes et de créer un espace budgétaire plus important pour les investissements publics et les dépenses sociales.

Cette séance a montré comment il est possible d’élargir la base imposable tout en réduisant les dépenses et les exonérations fiscales et de mettre en place des systèmes de protection pour éviter les pertes générées par les prix de transfert. Les mesures prises dans ces domaines sont également susceptibles de créer un système fiscal plus efficace et équitable et d’alléger le fardeau de l’administration fiscale. Cette session prendra comme exemples des pays d’Afrique subsaharienne.

Masse salariale

La dernière réflexion a tourné autour de comment dépenser de manière plus efficace et créer un espace budgétaire. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, il est difficile de dépenser efficacement des ressources limitées pour créer l’espace budgétaire nécessaire aux dépenses favorisant la croissance. Il fallait mettre en exergue, la manière de renforcer la gestion des investissements publics et d’améliorer l’efficacité et l’efficience des investissements publics pour promouvoir la croissance.

Cette discussion s’est appesantie sur les thèmes émergeant de la nouvelle évaluation de la gestion des investissements publics (Pima) du département des finances publiques et identifié quelles sont les mesures prioritaires pour améliorer la gestion des investissements publics. Par ailleurs, pour gérer efficacement les dépenses liées à la masse salariale, il faut s’assurer que les services publics souhaités soient délivrés à un bon rapport coût et soient viables financièrement.

Les politiques, les procédures mises en place et les institutions peuvent être améliorées pour renforcer l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques liées à la rémunération des fonctionnaires. Les pays d’Afrique subsaharienne dépensant une part importante de leurs ressources limitées pour rémunérer les travailleurs publics doivent faire un choix difficile concernant la manière de réduire ces dépenses.