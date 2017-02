CAMEROUN :: Vision 4 Tv veut devenir leader d’Afrique centrale et tenir tête aux télévisions occidentales :: CAMEROON Ambition affichée le 10 février 2017 à Yaoundé par le Président Directeur Général (PDG) du Groupe L’Anecdote, Jean Pierre Amougou Belinga, lors de la réception des vœux de Nouvel An par ce dernier, de ses collaborateurs.

#JeanPierreAmougou Hier vendredi 10 février, le PDG du Groupe L’Anecdote, a reçu les vœux de ses collaborateurs. Une occasion pour Jean Pierre Amougou Belinga, d’afficher clairement les ambitions de Vision 4 Tv, le média audio-visuel du Groupe L’Anecdote qui comprend en son sein l’hebdomadaire L’Anecdote, Satellite Fm, le magazine Express International et bien d’autres vecteurs d’informations.

Pour ce qui est de Vision 4 Tv, le patron du Groupe L’Anecdote a affirmé que son ambition, est de faire de sa télévision, le leader de la sous-région Afrique centrale, et donner ainsi du répondant aux télévisions occidentales. « Nous avons les ressources financières, humaines et techniques pour cela. Du matériel haute définition a été acquis, de même que plusieurs partenariats signés en France », a affirmé celui qui est considéré à juste titre comme le Berlusconi camerounais des médias. Et de finir par convaincre en affirmant que parti d’un capital de 300 000 FCFA, le Groupe L’Anecdote, revendique aujourd’hui, un patrimoine de 10 milliards FCFA. Un défi qu’Ernest Obama le directeur de Vision 4, a dit lui et ses Hommes, être à mesure de relever. « Nous avons des journalistes et des techniciens de qualité pour cela. Et si besoin s’impose, nous n’hésiterons pas à recruter », a-t-il confié à Camer.be.

Relativement à son personnel dont certains ont reçu des voitures neuves pour l’occasion, Jean Pierre Amougou Belinga a promis de tout mettre en œuvre pour rendre encore plus décentes, leurs conditions de travail, avant de leur recommander loyauté et dévouement au service. « Evitez la trahison. Certains sont partis de notre maison, et veulent revenir pour en cueillir les fruits de la récolte. A ceux-là, la porte est fermée. Le train a déjà quitté la gare », a-t-il tranché.

Employeur à la gratitude maladive, le PDG du Groupe L’Anecdote, n’a pas manqué d’accompagner dignement un des ses collaborateurs admis à faire valoir ses droits à la retraite. Marcel Mom Nang, chef service du Courrier, a ainsi reçu un téléviseur écran plasma de 45’’, ainsi qu’un congélateur de 200 litres.

La cérémonie s’est ainsi achevée par la présentation des vœux au PDG du Groupe de presse L’Anecdote, devant un parterre de personnalités dont Dieudonné Mveng le directeur de publication du très charismatique, respecté et crédible bihebdomadaire La Météo. Cerise sur le gâteau, Jeana reçu des attributs d’autorité traditionnels et de noblesse. Une canne, ainsi qu’un fauteuil royal en peau de panthère, œuvre de M. Mballa Bessala, l’homme qui à en croire ses propres dires, lui offrit son premier million FCFA à la difficile naissance de l’hebdomadaire L’Anecdote, la mère de tous les médias du Groupe éponyme.

Camer.be vous propose de vivre en couleurs cette cérémonie qui a mis en vitrine, le « Bidoung challenge » de Jean Jacques Ze, directeur adjoint chargé de l’Information de Vision 4 Tv.