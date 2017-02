CAMEROUN :: 11 Février 2017 à Yaoundé : La parade du Boulevard du 20 Mai en images :: CAMEROON Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou a présidé le défilé de la 51ème Fêté de la Jeunesse. C’était en présence de plusieurs autres membres du gouvernement.

#DuneNationExemplaire La 51ème édition de la Fête de la Jeunesse s’est célébrée avec faste et solennité à Yaoundé. Célébrée sous le thème « Jeunesse et défis de la construction d’une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente », celle-ci, a vu 28 960 défilants et encadreurs passer fièrement au Boulevard du 20 Mai à Yaoundé, exprimer leur appartenance à un Cameroun plus que jamais uni, indivisible et fort.

Aux côtés de Mounouna Foutsou, plusieurs ministres : Jacques Fame Ndongo, Ngallé Bibehè, Youssouf Adidja Alim, Marie-Thérèse Abena Ondoa, Minette Libom Li Likeng, Jean Claude Mbwentchou, André Mama Fouda, Issa Tchiroma Bakary.

Outre le défilé central qui a eu lieu au Boulevard du 20 Mai à Yaoundé, les sept arrondissements de la capitale, conformément à la décentralisation inhérente à cette Fête depuis l’an dernier, ont aussi connu de magnifiques parades sous la houlette des sous-préfets.

Camer.be vous propose de vivre la parade du 11 Février en couleurs.