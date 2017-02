BELGIQUE :: Europe Belgium Diversity et ses Partenaires présentent St Valentin Multiculturelle 3ème édition (18 Février 2017) DINER Glamour " Soirée Dansante" , Animation , Tombola, nombreux lots à gagner avec comme premier prix BILLETS D'AVION couple à gagner...Voici la soirée qui celèbrera l'Amour avec Grand "A", soyez simplement de la fête.

#PrixBilletsD'avion Réservez la DATE: Du : 18 Février 2017 Au : 19 Février 2017

Belgique >> Charleroi

Contact : Contact: 00 32 489-033191 ou Local 0489-033191 ;

europebelgiumdiversity@gmail.com

A propos d’Europe Belgium Diversity :

Europe Belgium Diversity (EBD), anciennement Africagora Belgium mis en place en 2004, est une association composée d’étudiants, d’entrepreneurs, de cadres et d’élus d’origine d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, destinée à contribuer à une, à l’insertion professionnelle et à la promotion des minorités ethniques en vue d’une plus grande implication dans la construction européenne et le développement durable des pays d’origine. Elle se mobilise contre le racisme, la négrophobie et l’islamophobie.-------------------------------------------------------------------------------------------Europe Belgium Diversity and its partners present "Multicultural SaintValentine Day", 3rd edition (18 February 2017)

SAVE the DATE: From: 18 February 2017 To: 19 February 2017

Belgium >> Charleroi

Contact: 00 32 489-033191 or Local: 0489-033191;

europebelgiumdiversity@gmail.com