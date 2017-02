L’État du Cameroun conteste la levée de la suspension du Dr NKE Fridolin à la Cour suprême :: CAMEROON L’État du Cameroun (MINESUP) a décidé de se pourvoir en cassation auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. Le Pr ABANE ENGOLO Patrick Edgar, le représentant de l’État, a déposé en ce sens un Recours en date du 03 février 2017.C’est donc à la Cour suprême qu’il revient de dire le droit dans cette affaire.

#MinistreJacquesFAME Pour rappel, dans son Ordonnance du 20 janvier dernier à travers laquelle il accorde le Sursis à exécution à Fridolin NKE, le Président du Tribunal administratif du Centre a motivé sa décision, se basant sur la violation manifeste des droit du mis en cause et sur le fait que l’acte de suspension du Ministre Jacques FAME NDONGO « présente un risque de préjudice difficilement réparable lié aux droits professionnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux du requérant ».

D’après nos sources au Premier ministère, au MINESUP et à l’Université de Yaoundé, depuis quelques jours, plusieurs échanges épistolaires ont eu lieu entre la Primature, le Ministre Jacques-FAME NDONGO, Fridolin NKE et le Pr Jean-Emmanuel PONTI. En effet, au terme de ces échanges de correspondances, Jean-Emmanuel PONDI aurait refusé de mettre à la disposition Fridolin NKEle Procès-verbal du Conseil de discipline du 27 mai 2016, au mépris des instructions du Ministre Jacques FAME NDONGO et des Services du Premier Ministre. Le Ministre FAME NDONGOa finalement remis une copie dudit Procès-verbal à Fridolin NKE.

Comment expliquer ces agissements des autorités de l’Université de Yaoundé 1.

D’un autre côté, certes l’État a le droit de contester la décision du Tribunal administratif, mais vu la pénurie des enseignants qualifiés dans nos universités et considérant le contexte actuel de crise sociale dans notre pays, cette décision du Ministre Jacques FAME NDONGO est-elle justifiée ? Le MINESUP agit-il de plein gré ? Y aurait-il la main des responsables de l’Université de Yaoundé 1 derrière cette décision du MINESUP de se pourvoir en cassation ? S’agirait-il, en fin de compte, d’un acharnement contre cet enseignant dont les comptes Facebook et Instagram ont été inondés de messages d’étudiants enthousiastes à l’annonce de son retour dans les amphis la semaine dernière ?

Quoi qu’il en soit, tous les yeux sont désormais rivés sur la plus haute instance judiciaire du Cameroun, qui pourrait se prononcer dans quelques semaines.

Affaire à suivre…

