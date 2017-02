Cameroun, Fête de la jeunesse: MESSAGE D’UN JEUNE CAMEROUNAIS AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE QUI EST « DANS LA SAUCE » :: CAMEROON J’ai lu sans grande surprise le discours présidentiel à l’occasion de la fête de la jeunesse. Je ne pouvais pas l’écouter. Parce qu’il y a longtemps, que cette voix rauque, empreinte de solennité, chaleureuse, rassurante et paternelle a cédé place au doute puis au scepticisme et enfin à la révolte.

#LionsIndomptables Il y a près d?une trentaine d’années, je me souviens, alors que j’étais à l’école primaire, certains de nos cahiers portaient sur leurs couvertures, le portrait d’un jeune président de la République, incarnant à nos yeux d’enfants la figure du père idéal et le modèle de notre réussite. En entrant au lycée, nous avions déjà commencé à chanter sur le générique du journal de la CRTV-radio « Paul Biya où est l’argent que Ahidjo t’avait laissé… ». Le doute commençait alors à s’installer dans nos petites têtes d’adolescents portées par la famine qui nous tenaillait les entrailles. Puis en entrant à l’université, j’ai commencé à nourrir petit à petit le désespoir, quand certaines nuits j’étais incapable de faire du riz « sauté » pour essayer d’oublier une journée désastreuse passée à attendre des enseignants présents au meeting du RDPC plutôt que dans les amphis.

Le plus dur a été de devenir père, tout en continuant auprès du mien, à rester un enfant. A 30 ans ! Rien n’a changé depuis lors. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Deux années sacrifiées à former gratuitement dans un lycée – un lycée ! – une autre jeunesse qui comme moi devrait se retrouver sans avenir. Je n’ai aucun regret de ces années. J’ai rendu mon service à la nation. J’ai eu en deux ans plus d?une trentaine de bacheliers. Je ne compte pas ceux qui sont passés de la classe de 4ème en 3ème . Il ne faut pas être un militaire ou un Lion indomptable pour rendre service à la patrie.

Deux années dans une forêt de l’Est sans famille, sans argent sans rien. A ne rien attendre de l’Etat. Voilà mon service rendu à la patrie. Mais évitons de personnaliser. Il y a comme moi, des millions de jeunes qui au quotidien sans avoir le salaire des militaires ni la fortune où les honneurs des Lions indomptables rendent service à la nation. Il faut donc arrêter d’inviter de manière martiale les jeunes au patriotisme. Parce qu’ils ne vous attendent pas. Ils ne vous entendent plus. Mais ils avancent malgré vos obstacles. Revenons-donc à votre discours.

Quel référent-ciel !

Rien de nouveau sous le soleil. Je m’attendais encore à ce que les Lions indomptables et les forces de défenses vous servent d’exemples à présenter à une jeunesse qui depuis 34 ans selon vous n’arrivez pas toujours à vous prouver majoritairement son patriotisme. Mais…

Bon dieu encore les Lions in-don-tables ?

En prenant référence sur les Lions indomptables et leur victoire à la dernière édition de la Can pour inciter les jeunes à plus de travail et d’abnégation, vous pensiez sans doute nous faire oublier que cette victoire est le fruit de plusieurs centaines de millions qui sont investis sur eux et sur leurs familles. Les Lions, il ne faut pas oublier qu’ils sont « payés » en tant que « professionnels » du foot. Que dans le passé et même comme au cours de cette autre édition de la Can, ils n’ont pas hésité à recourir au chantage pour obtenir davantage de la nation. Qu’ils n’ont à aucun moment consenti à ce sacrifice auquel vous invitez sans cesse les camerounais et la jeunesse en particulier. Que leurs primes et autres avantages en espère trébuchantes n’a jamais souffert de rien. Que parfois, comme ce fut le cas en 94, c’est encore le peuple qui a du se martyriser pour nos braves Lions. Aucun autre camerounais que ces Lions ou ces sportifs n’a jamais bénéficié d’autant d’attention de la part du « père » de la nation que vous êtes. A eux les honneurs, la fortune et la gloire pour des siècles et des siècles. Les fils prodiges.

Le jour qu’ils consentiront à jouer pour rien, y compris pour leur honneur personnel, alors vous pourrez en faire des exemples. Vous pourrez vanter avec raison « le talent, le courage, l’engagement patriotique de nos jeunes sportifs, de même que leur capacité à s’unir pour défendre le drapeau national ». Tant que vous les engraissez et qu’ils savent qu’en cas de victoires ou pas, ils seront médiatisés et bénéficiés des avantages qu’offrent ce prestige, le jeu en vaudra la chandelle. Dites-nous donc, en dehors des sportifs du ballon rond, Lions et Lionnes, quels sont les autres sports dans lesquels les jeunes s’acharnent tant à défendre les couleurs nationales ? Il ne vous est jamais passé à l’esprit que le désengagement des jeunes dans les autres sports est marqué par le désintérêt que vous leur portez ? Que ne trouvant pour eux ni pour leurs familles aucun intérêt ils préfèrent compétir sous la bannière d’autres pays quand simplement ils ne se résignent pas ?

Si ces Lions comptaient sur votre aide pour jouer dans les grands clubs européens où la plupart d’entre eux évoluent, ils n’en seraient jamais là. C’est au prix de leur sacrifice, du sacrifice consenti par leurs familles, leurs proches, des connaissances, etc., qu’ils en sont à ce stade. Vous, l’Etat, récolte là où il n’a pas semé. Jouer pour l’équipe nationale pour la plupart d’entre eux est plus un prestige personnel, l’élaboration de leur palmarès et une occasion de laisser de « l’argent de poche » à leurs proches. Pourquoi voulez-vous que d’autres jeunes aient ce courage, cette abnégation, ce patriotisme quand ils n’y gagnent rien ? Ce coup-franc tiré, remettons la balle au centre.

L’engagement dans les forces de l’ordre ?

Je suppose que vous n’êtes pas assez naïfs pour penser que c’est pour défendre le pays que les jeunes s’engagent dans l’armée ? Sinon, pourquoi ne pas penser à instituer simplement le service militaire obligatoire pour tous ? On n’aurait pas besoin en cas d’agression, comme c’est le cas avec Boko Haram, d’aller demander de l’aide chez les voisins. L’Etat n’aurait non plus besoin de dépenser des sommes faramineuses pour payer les salaires des hommes en tenue. Non ! il n’y a aucun acte de patriotisme de la part de ces jeunes. Vous demanderez à un docteur en je-ne-sais-quoi au Cameroun aujourd’hui de passer sa journée à vous cirer les pompes qu’il le ferait. Vous lui demanderez de chanter à la gloire de Brenda qu’il le ferait. Vous demanderez à n’importe quel jeune camerounais de faire n’importe quoi à condition qu’il y trouve son pain qu’il le ferait.

Il y a quelques années, toujours à l’occasion de la fête de la jeunesse, vous avez eu comme une révélation sur la course au matricule par la jeunesse camerounaise. Sachez donc que devenir militaire fait partie de cette course au matricule. Il n’y a rien d’héroïque ni de patriotique là. En plus, il semble qu’arborer une tenue a plus davantage que n’en offre le salaire. Il faut sortir dans les coins chauds du pays le soir pour le savoir ou aller sur les routes pour savoir pourquoi certains veulent absolument cette tenue. La nuit tous les chats sont gris. Le militaire devient policier. Le policier devient gendarme. Le gendarme devient « Birois » (les signes de la fin des Temps ?). Il n’y a véritablement de leur part aucun « attachement à la paix et à la stabilité de notre pays (…) un désir ardent à servir leur pays ». Comme les enseignants qui sont sortis de l’école normale après avoir dépensé des sommes plus ou moins colossales pour s’acheter une place, chacun de ces jeunes fait son pointage. Vous

comprendrez sans doute ce que je veux dire par « pointage ». Il me semble que vous ayez à défaut de pouvoir vous rajeunir, vous avez rajeuni votre langage depuis un certain moment. Alors sachez que c’est vous qui êtes « dans la sauce » des jeunes. Les Lions indomptables et les militaires vous ont simplement mis dans la sauce.

On ne vous croit plus

Il n’y a qu’à une catégorie de jeunes, à une catégorie de citoyens que vous exigez autant de sacrifices. Dites-nous donc lequel de vos ministres qui en plus sont PCA de nombreuses sociétés publiques et parapubliques a décidé de réduire son train de vie au cours de cette « résilience » que vous avez félicité chez les camerounais ? Dites-nous lequel d’entre eux souffrira de l’augmentation du prix de timbre ? Dites-nous lequel souffre de ne pouvoir se soigner et qui meurt faute d’argent ? Dites-nous, dites-le à votre jeunesse à qui bénéficiera les 102 milliards ? Non, M. le président de la République, il est probablement temps de vous rendre compte que vous n’incarnez plus l’espoir pour la jeunesse. Que celle-ci préfère s’en aller ou vivre en dehors de l’Etat. Que certains ne vous applaudissent que par peur de représailles. Que beaucoup éviteront de dire ce qu’ils pensent de vous simplement parce que si vous leur faites couper la connexion internet, ils ne pourront plus faire tout ce qu’ils font entre jeunes filles et garçons désœuvrés dans la partie immergée des réseaux sociaux.