CAMEROUN :: Lettre aux abîmes de notre cœur. :: CAMEROON Parfois ou que l'on se trouve sur cet terre on se sent relativement très seul, tellement seul que les terres de la solitude nous enfoncent au plus profond de nous-même et pourtant oui! nous sommes bien entouré par les amis, la famille, et notre conjoint dans la vie. Mais! rien y fait on est seul, même quand votre entourage vous considère comme quelqu'un de très fort, on ne se soucie pas assez de vous quand on est absorbé comme une éponge par les soucis de chacun ou l'on ne voie aucunement vos problèmes .

#FamilleNombreuseAimés Pourquoi donc, la famille et les amis considèrent que nous sommes de forte tête et assez fort pour résoudre nos soucis par nous même, sans bénéficier de conseils tendis que certains saute sur l'occasion de défendre ceux qui s'en prennes a vous, juste parce qu'ils deviennent faible fasse a vous . Votre conjoint(te) psychologue de toute les âmes sensibles, protège et écoute mais reste insensible a vos soucis, obstiné a en tirer une médiation qui vous tire vers le bas alors qu'il vous suffit d'avoir un soutien appuyé tout simplement de sa part oui! tout simplement.

C'est pourquoi on ne se soucie guère de nous quand autour de soi on te délaisse sans t'écouter avec amertumes.

Alors si tu as du tempérament, que tu es réfléchis et intelligent(e), un temps soit peu et fort par dessus tout et que l'on te fait payer d'une façon ou d'une autre ta personnalité a l'en contre des autres juste parce que tu es épanouis en tant que personne et qu'il ne s'agit pas d'être bien entouré la ou on reste seul quand on vous considère fort face a la vie même issus d'une famille nombreuse aimés par dessus tout, plus dure encore, la ou jamais nos plaintes ne sont écoutées pour ne pas être en contradiction avec sois même et par respect pour les plus demandeurs, qui au final n'ont pas de scrupule a en tirer profit, tout simplement parce que la vie nous oblige en en accepter les conditions qui s'y imposent en toutes circonstances. Pour toute ces raisons c'est le risque a payer pour être une personne responsable et le pris a payer pour avoir ce petit bout de vertus et d'honneur que la vie c'est si bien mettre en valeur , alors n'oubliez jamais que l'on est seul dans son cœur quand on a choisis de déplacer des montagnes et que l'on a choisis d'être responsable, la vie est fait de choix, restons clair et honoré face a nos décisions et que ce texte porte le soutien que chaque être humain espère en retour.