Cameroun, Enoh Meyomesse "Les Africains ont du mal à accepter la démocratie" :: CAMEROON Enoh Meyomesse, écrivain et homme politique porte un regard sans complaisance sur l'Afrique et ses dirigeants. Il a été emprisonné au Cameroun et vit en exil en Allemagne avec le soutien du PEN Club, Association mondiale des écrivains. Démocratie, tribalisme, union ou désunion de l'Afrique et le rôle de la France, on en parle dans ce "Club de l'Auditeur" dont il est l'invité. #HommePolitique http://www.dw.com/fr/les-africains-ont-du-mal-%C3%A0-accepter-la-d%C3%A9mocratie/av-37408787

United States (Takoma Park) United States (Takoma Park) WiseMan Enoh Meyonmesse,



Les generalisations abusives c'est pour l'homme de la rue. C'est pas pour un intellectuel comme toi...



Va en Afrique du Nord et tu verras la Tunisie et dans une certaine mesure le Maroc qui tiennent la route



Va en Afrique de l'Ouest et tu veras le Ghana, le Senegal, le Benin, le Mali, le Burkina, la Cote d'Ivoire, le Nigeria, desormais la Gambie



En Afrique australe tu veras le Botswana, L'afique du Sud, la Namibie, la Zambie



En Afrique de l'est tu veras la Tanzanie, l'Ile Maurice



Peut-etre voullais-tu parler de notre Afrique centrale ou il n'y a aucun etat qui tient la route?



Desormais, meme s'il y a UN SEUL africain democrate, nous devons le dire et eviter mettre tous les africains dans le meme sac. Ca s'appelle RIGUEUR INTELLECTUELLE!!!

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) vraigars Je ne serais pas etonne qu'il soit pris en sandwich par une certaine opinion ici.

United States (Columbia) United States (Columbia) myopinion La démocratie dans sa définition native se présente et se pratique sous plusieurs les formes. La notion de démocratie n’est pas nouvelle en Afrique car elle y a été pratiquée pendant des siècles. Même aujourd’hui dans nos villages, les populations ont une influence certaine dans la gestion des affaires communes. L’un des problèmes en Afrique et il y a plusieurs, c’est que la forme de démocratie qui nous est imposée est dans l’essentiel inconsistante avec nos valeurs et le niveau de notre développement économiques. La démocratie à l’occidental copier-coller ne marchera jamais en Afrique et encore moins au Cameroun. Nous les Africains ne pratiquons pas la forme de démocratie qui nous convient à cause de l’oppression de la classe dirigeante avec le support et l’ingérence des forces étrangères.

United States (Columbia) United States (Columbia) myopinion La démocratie dans presque toutes ses formes proscrit une défense par le groupe des intérêts collectifs – ce qui nous met en direct conflit avec les intérêts des puissances étrangères que nos dirigeants protègent en priorité. Je ne suis pas donc d’accord lorsque Mr. Enoh Meyomesse déclare que les Africains ont du mal à accepter la démocratie.

United States (Takoma Park) United States (Takoma Park) WiseMan Myopinion,



Peux-tu nous donner la reference ver un auteur africain qui a theorise la "democratie a l'africaine"????

Cameroon (Douala) Cameroon (Douala) essengue @ myopinion

enoh meyomesse parle de la démocratie qui a pour définition: le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple

toi qui parles de la démocratie africaine, a-t-il existé un jour en afrique où le peuple décide de qui va le diriger?

comment se pratique la démocratie dans un système de dynastie ou royal comme c'était le cas jadis en Afrique?

toi qui parle des différentes formes de démocratie, tu en connais combien?

pourquoi mélangez-vous: système de gouvernance africaine et démocratie?



enoh meyomesse voudrait dire qu'en afrique les gens aiment s'accrocher au pouvoir même quand ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien a prouver, qu'ils sont fatigués ou malades et pour cela ils mettent tous les moyens en jeux pour y rester coûte que coûte

ça s'appelle: "avoir du mal à accepter la démocratie"