CAMEROUN :: Le Rdpc ou la mobilisation permanente :: CAMEROON Les différentes messes politiques du Rdpc lors des festivités marquant le trente quatrième anniversaire de l’accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, en plus d’être des grands moments de démonstration de force, sont des grandes répétitions de mobilisation générale en vue de toutes les échéances qui interpellent cette formation politique.

#PaulBiya Il y a quelques mois, les militantes, militants et autres sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), sollicitant lors des meetings de soutient, la candidature de leur président national à la prochaine élection présidentielle que les uns et les autres voulaient la plus anticipée possible, affirmaient qu’ils étaient prêts, même si cette élection avait lieu le lendemain. Une affirmation qui a fait rigoler la foule des contempteurs du parti au pouvoir qui pensaient que c’est du bluff. Mais, à la vérité des faits observés, il ressort à deux ans de l’échéance des présidentielles, si celles-ci se tenaient en temps normal, que le Rdpc du président Paul Biya est le seul parti politique au Cameroun véritablement prêts pour faire heureusement face à cette consultation populaire ou tout autre.

Avec l’interminable campagne des inscriptions sur les listes électorales, chaque fois l’occasion lui est donnée, le Rdpc est permanemment sur le front de la mobilisation de ses troupes. De novembre 2015 au mois de mars 2016, le parti au pouvoir a fait ce qu’il conviendrait d’appeler une revue générale des troupes. En effet, les renouvellements du sommier et des personnels d’encadrement des structures de base de ce parti, avec en toile de fond l’opération spéciale de placement des cartes initiée par le Comité central, a permis au Rdpc de faire le point de l’état de ses troupes.

Bien plus, le parti au pouvoir a pu redynamiser lesdites troupes en injectant du sang neuf et des énergies nouvelles là où il y avait essoufflement ou quelque relâchement. Après cette reconstitution des troupes, le président national Paul Biya a apporté une modification dans l’encadrement régional et départemental de son parti. C’est dans le cadre de ce démembrement du comité central que des chefs des délégations régionales et départementales permanentes du comité central ont été nommés, rendant alors cette formation politique encore plus dynamique que par le passé.

En fait, il s’agit ni plus ni moins que d’un vent de modernisme qui souffle intensément dans le parti au pouvoir, le rendant plus dynamique, plus efficient, plus agressif pour des résultats certainement encore plus positifs, plus éclatants. A cette panoplie de mesures qui inscrivent le Rdpc dans le troisième millénaire politique, l’on peut ajouter la création par la décision du Président de la République et Président du Rdpc du 11 Septembre 2014, portant création de nouvelles sections du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais.

Une initiative qui permet un meilleur quadrillage du terrain à l’effet de récupérer une multitude de militants et militantes indécis ou de potentiels militants à la recherche de la reconnaissance de leur appartenance à un groupe. Après ce travail de rénovation des effectifs et de l’encadrement des militants, le constat est qu’en dépit des querelles et des frustrations non négligeables dans le Rdpc, le parti du président Paul Biya affiche une forme olympique lui permettant de venir à bout de ses adversaires.

Surtout que pendant que le Rdpc est permanemment sur le terrain de la réflexion et de l’action, les autres formations politiques restent vissées sur le terrain de la palabre et des vaines querelles. Pour ces derniers en effet, Paul Biya doit seulement démissionner et leur laisser la place. D’où tous les efforts qu’ils consacrent au ministère de la parole puérile, à travers les médias et autres réseaux sociaux.

Cependant politiquement, on n’observe véritablement rien sur le terrain. Il est constant que ce sera lorsque le corps électoral pour l’élection présidentielle sera convoqué que les partis de cette mouvance vont commencer à se démener comme de beau diables pour se chercher un candidat unique qu’ils ne vont du reste pas trouver ; leurs inamovibles leaders depuis plus de vingt ans se voulant tous des candidats uniques. Résultats des courses, l’opposition ira à cette élection en rangs dispersés avec le résultat qui n’a jamais changé. Mas loin de dormir sur ces certitudes, le parti au pouvoir, sous la conduite éclairée de son président national Paul Biya, sait que «la vraie magie, c’est le travail».

Aussi poursuit-il inlassablement le travail de ratissage des militants, de mobilisation, de formation de ces militants, d’enracinement du Parti pour lui permettre d’être plus fort sur le terrain, afin que le parti Rdpc soit toujours au dessus de la mêlée, à toutes les occasions.