FRANCE :: COMMUNIQUÉ DE PRESSE: CAMEROUN, AFFAIRE ÉSÉKA, UNE ÉTAPE DANS UN LONG PARCOURS JUDICIAIRE À la suite du dépôt jeudi 01 décembre 2016 devant le Tribunal de Nanterre d'une plainte sur la catastrophe ferroviaire d’Éséka au Cameroun, respectivement par le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) et le le Syndicat National des Conducteurs de Train du Cameroun (SPTC); le parquet de Nanterre s’est déclaré incompétent pour diligenter des enquêtes, dans le ressort dudit TGI.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) et le le Syndicat National des Conducteurs de Train du Cameroun (SPTC) vont saisir dans les tous prochains jours, les juridictions d’instruction du domicile des victimes françaises de la catastrophe d’Éséka. En cela les plaignants se rangeront d’ailleurs à l’avis du parquet qui les a laissé «apprécier l’opportunité de (se) constituer partie civile» devant la juridiction qu’elles estimeraient compétente.



Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) et le le Syndicat National des Conducteurs de Train du Cameroun (SPTC) soulignent avec force que la plainte n’est pas en l’état classée sans suites. En revanche, les infractions économiques et financières dénoncées pouvant être instruites au lieu du dépôt de la plainte simple - en raison de la nationalité des mis en cause, les plaignants saisiront le doyen des juges d’instruction de Nanterre pour instruire sur les chefs dénoncés, sans préjudice de la dénonciation de faits nouveaux au parquet national financier.

