Cameroun: Message de Bruno DEFFO, Président du MODECNA à la jeunesse camerounaise à l’occasion de la fête de la jeunesse 2017 :: CAMEROON Chers jeunes concitoyens et concitoyennes, Cette 51ème édition de la fête de la jeunesse, ce célèbre à un moment où notre pays vit de graves problèmes dans sa partie occidentale. Ces problèmes fragilisent notre nation et compromettent notre vivre ensemble. Tout cela n’est que le résultat de 35 années d’inertie et de la gouvernance de saupoudrage et de jonglerie du régime de Paul Biya.

#ChersJeunes En ce jour spécial permettez-moi en ma qualité de président du Mouvement Démocratique de Conscience Nationale (MODECNA), de vous replongez un tout petit peu dans l’académie de notre histoire commune. C’est en 1965, qu’une mission d’observation du service de la jeunesse du Commissariat à la Jeunesse, à l’Éducation et aux Sports, s’est rendue au Cameroun Occidental. Son rapport obtint l’agrément des autorités fédérales qui décidèrent de consacrer une journée nationale à la jeunesse pour magnifier le rôle important de celle-ci. Ainsi, la date du 11 février est choisie en souvenir du référendum du 11 février 1961 qui a vu la partie méridionale opter pour le rattachement au Cameroun francophone, indépendant depuis 1960, pendant que la partie septentrionale choisissait l’intégration au Nigeria. En 1967, la fête de la Jeunesse, institution uniquement anglophone à l’origine, devient nationale.

Au vue de cet événement historique (uni et bilingue) qui depuis 1967, met en communion les jeunes de l’ensemble du triangle national au tour d’un idéal commun, devrons-nous en 2017, céder aux affres de la division, qui sommes toutes est la résultante d’une politique d’échec du renouveau ? Il me semble que non. Nous devons au contraire travailler dans la consolidation de cet acquis qui fait de nous une particularité en Afrique.

Pour la sortie de cette crise dite « anglophone » Nous proposons d’organisation d’une Conférence Institutionnelle Co-présidée par des personnalités indépendantes à intégrité morale indiscutable qui se tiendra dès le 1er Mars au 31 Mars2017 ; Aux jeunes combattants de la revendication du Nord-ouest et du Sud-ouest, nous les invitons de maintenir leur grève le lundi et mardi, laissé les enfants aller à l’école du mercredi à samedi. Au terme de cette conférence,

si les résolutions ne sont conforment avec vœux alors ils relanceront la grève s’ils le désirent dès la fin de l’année scolaire.

Chers jeunes concitoyens de Buea, de Bamenda… et du Cameroun profond,

Le premier président du Cameroun, AHMADOU AHIDJIO, affirmait en effet que « les jeunes sont le fer de lance de la nation », ce dernier indiquait par-là, que vous avez un rôle important à jouer dans le devenir socio-économique et politique de notre pays, et devraient activement participer à l’édification d’un Cameroun prospère. En effet, en vous est le Cameroun de maintenant, de demain et celui de la mémoire collective.

Face à l’adversité de la vie, que nous impose le régime de l’inertie depuis maintenant 34 années, je sais combien vous avez en vous, la capacité et la force de vous mettre en permanence en mouvement. La précarité, la famine, le chômage, ont fait de la jeunesse camerounaise, une jeunesse qui réagit, mais qui n’agit pas, une jeunesse qui a peur d’agir par peur de la critique, de l’oppression.

Dans notre pays on ne parle de la jeunesse qu’au moment des élections. Rarement on leur signifie qu’ils ont le droit de prendre très tôt position dans les questions d’ordre politique, jamais on ne leur enseigne qu’ils peuvent militer dans un parti politique pour faire valoir leurs idées. On préfère une jeunesse attentiste. C’est pour renverser la vapeur que nous avons au sein de la COACIC lancé en 2016, un ambitieux programme dénommé : 15 millions d’électeurs. Conscient que le changement ne viendra que par les urnes, nous savons que la jeunesse camerounaise qui constitue 74 % de la population, si elle s’approprie cette initiative fort louable, nous pouvons porter à la tête de notre nation un président légitime.

La nation camerounaise vit au quotidien une baisse des valeurs, à côté des détournements des fonds publics et de la corruption généralisée, notre société est insidieusement rongée par la crise des valeurs, ainsi que le non-respect de la loi morale. Celle -ci se manifeste à travers certains fléaux auxquels les dirigeants semblent à court de solutions : l’infanticide, l’avortement, l’irresponsabilité familiale, l’homosexualité, la pédophilie et l’inceste. Si nous en sommes arrivés à ce niveau de déliquescence, c’est parce qu’au Cameroun, les dirigeants mettent plus l’accent sur la politique politicienne, la démagogie et la délation vulgaire que sur la formation de l’homme, et sur la valeur de la Vie.

Chers jeunes compatriotes,

Ces fléaux que nous venons de citer, menacent notre tissu social. Ces dangers pourrait conduire à long terme, à un effondrement moral de la société si rien n’est fait. Ces fléaux sont les signes annonciateurs de la dégradation des valeurs morales qui sont indispensables pour maintenir une société dans la droiture spirituelle. Quand la Vie n’a plus aucune valeur, lorsque la Vie n’a plus aucune signification, cela voudrait dire que notre société a perdu le sens de son orientation. Pour contrer cela, le Mouvement démocratique de conscience nationale, préconise la « Spiripoli », une gestion de la nation basée sur la spiritualité, vous devez en faire aussi votre cette option qui je crois sortira notre nation du gouffre actuel.

Sachez que notre pays est né de la bravoure des jeunes gens volontaristes, pétris d’humanisme et se projetant dans l’avenir pour qu’aujourd’hui soit vôtre. Dans le contexte camerounais actuel, le jeune a le droit de s’indigner. Il s’agit de dire son mécontentement face à la hausse des prix des timbres sans concertation préalable. Il s’agit de s’indigner face à l’injustice grandissante qui fait que les jeunes diplômés sont obligés de créer des petits métiers pour survivre: conducteurs de moto-taxi, vendeurs à la sauvette.

Ces jeunes ne peuvent pas fonder une famille parce qu’ils ne pourront pas assumer la responsabilité qui va avec. Y-a-t-il une politique réelle de la part de l’État en vue de pallier à ce problème? Il s’agit de s’indigner face au grave problème de chômage des jeunes qui sont dans nos grandes villes, qui sortent de nos grandes écoles. Pour eux l’avenir est incertain. Comment leur parler de paix? Eux qui n’ont rien à faire et qui doivent se sacrifier pour avoir à manger.

Il s’agit de dire non à des délestages sans cesse : les coupures intempestives d’eau et d’énergie électrique, des routes mal construites. Il faut dire son mécontentement contre l’arrogance, les abus divers, les promesses non tenues et les discours flatteurs qui ne laissent pas accès à la vérité.

Dans notre pays, le chômage jeune connait des proportions inquiétantes. La démographie galopante est un effet amplificateur de la question de l’emploi car les jeunes constituent un segment important sur le marché du travail.

Si nous nous penchons un peu sur les chiffres, selon l’Institut national de la statistique (INS), le Cameroun abriterait entre 4,5% et 5% de chômeurs pour une population d’environ 20 millions de personnes. Ces taux représentent près d’un million de personnes qualifiées en quête d’un emploi. Dans les grandes métropoles telles que Yaoundé et Douala, le taux de chômage est estimé à 17% de la population active et plus de 70% de ces personnes sont en situation de sous-emploi.

Chez nous au MODECNA, nous avons la solution,

Cette solution a pour nom : La Révolution Culturelle Écologique (RECE). Il s’agit ici chez jeune compatriote de réquisitionner 1 million d’ha de terres arables reparties sur les dix régions du pays, les viabilisés selon des normes écologiques et distribué à 1 million d’agriculteurs sélectionnés à qui l’on remet des semences selon une carte agraire régionale. Par ailleurs, les agriculteurs emploieront chacun au moins deux personnes à qui ils paieront un salaire homologué par l’Etat qui sera de 200.000 Francs Cfa. Ceci passe par l’encouragement des Coopérative de Fermes Écologiques et création des industries de valorisation post récoltes.

Chers jeunes compatriotes, si nous voulons retrouver notre dignité, nous devons nous indigner en vue de créer une nouvelle société tintée d’une nouvelle exigence de gouvernance. Une société où la corruption aura foutu le camp, le mérite reconnu et la confiance rétablie.

Vive le Cameroun, vive la jeunesse camerounaise !

BRUNO DEFFO,

Président national du MODECNA,

Coordonnateur de la COACIC.