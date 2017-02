Eric Matoukou a propulsé Hugo Broos à la tête du Cameroun :: CAMEROON L'ancien joueur de Genk et du Lierse n'est plus membre de l'équipe nationale du Cameroun. Mais il y est pour beaucoup dans cette victoire.

#HugoBroos Eric Matoukou a vécu de très belles années aux côtés d'Hugo Broos à Genk. Durant ses trois saisons (2005-2008) sur le banc limbourgeois, Hugo Broos avait fait de Matoukou l'un de ses piliers. "C'est vraiment un énorme plaisir de voir le Cameroun gagner la CAN", a commenté le Camerounais à Walfoot. "C'est une grande victoire pour moi aussi et une très grosse satisfaction. Hugo est quelqu'un qui m'a fait grandir dans le football, c'est quelqu'un qui m'a aussi ouvert les yeux dans le football."

Quelques années plus tard, le solide défenseur de 33 ans (qui joue aujourd'hui à Sprimont) le lui a bien rendu. Début 2016, le Cameroun se cherchait un nouveau sélectionneur et Eric Matoukou n'a pas hésité à vanter les mérites de son ancien coach. "L'agent qui devait s'occuper de trouver un sélectionneur m'a plusieurs fois demandé ce que je pensais. Hugo Broos est quelqu'un je connais bien et j'ai dit que son caractère allait très bien avec celui de l'équipe."

"Je pense aujourd'hui que j'ai eu raison. C'est quelqu'un qui est désormais entré dans l'histoire du Cameroun avec cette victoire, c'est fantastique. L'agent qui l'a amené au poste de sélectionneur m'a envoyé un message hier soir pour me dire 'Eric, je te remercie encore, chapeau.' J'ai donc passé une très belle nuit grâce à ce message."

Peu de monde voyait cette génération camerounaise aller jusqu'au bout. "C'est une surprise parce que l'Afrique ne s'attendait pas à ça. Mais c'est aussi une surprise parce que le Cameroun a vraiment changé et il y a une mentalité qu'un coach a pu implanter depuis le début."

"Hugo est quelqu'un qui est très sévère. Un jour, quand j'étais à Genk, il m'a dit "Tu sais Eric, tout le monde est remplaçant". Ca veut dire que quand tu as la chance d'être un footballeur, il faut la saisir. Je pense qu'il a dû inculquer cette mentalité à l'équipe du Cameroun.Il y avait des jeunes qui ne rêvaient que de porter ce maillot de l'équipe nationale."

Cette mentalité, c'est la recette du succès selon Eric Matoukou. "Il n'y a pas eu de star, de grand nom, il y a eu des gars qui ont rêvé de ça toute leur enfance. Et l'entraîneur a pu leur donner toute la confiance nécessaire. Il leur a dit : 'Je compte sur vous, il n'y a que vous qui pouvez changer votre destin.' C'est un exemple pour tout le monde. Tout est possible si on y croit."

"Hugo Broos est quelqu'un avec une grande expérience. Il redonne une flamme à la Belgique. C'est quelqu'un qui n'attendait plus rien et qui a tout démontré et tout gagné. Que ça soit avec Anderlecht, Mouscron ou Genk, il a toujours connu le succès. L'Afrique lui a fait du bien. S'expatrier permet de mieux réflechir, ça redonne aussi d'autres idées."

Après être devenu le premier entraîneur belge à soulever un trophée international, Hugo Broos veut poursuivre l'aventure à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. "Il a maintenant un objectif : c'est la Coupe du Monde. Il veut qu'on le laisse faire jusque là", poursuit Matoukou.

"Aujourd'hui, on ne peut que le glorifier au Cameroun, c'est devenu un monument. C'est un héros national et je pense qu'il sera médaillé par le chef de l'Etat parce qu'il a réussi à faire ce qu'on n'a pas réussi pendant de nombreuses années. Je crois qu'il a un très grand avenir avec l'équipe du Cameroun."