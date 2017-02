   CAMEROUN :: REVENDICATIONS ANGlOPHONES : Les ultras du régime montent au créneau :: CAMEROON

United States (Coventry) United States (Coventry) WiseMan

Le peuple lybien qui seul decide qui a le droit de le gouverner et qui a retire ce droit a Kadafi ne peut que bien se porter apres cela...c'est la fin ultime apres la phase actuelle de passage a vide ou il doit redefinir les termes du nouveau contrat social qui devrait le lier a celui qui le gouvernera...Parions que celui la n'aura plus JAMAIS le courage de le traiter de "rat" (^_^)



----

TASKINFO,



Bro please do not let the misdeed of a few work you up. They do not speek our mind as a people. We shall prevail.

He that is in us is far stronger than the beast in them...



This is our trial moment.



WE SHALL OVERCOME!!!