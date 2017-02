CAMEROUN :: 51e fête de la jeunesse : Paul Biya parle aux jeunes ce soir :: CAMEROON Comme il est de tradition, le président de la République va s’adresser à ses jeunes compatriotes à la veille de la fête qui leur est consacrée.

#JeunesseCamerounaise Grand moment d’attention ce jour pour la jeunesse camerounaise. A l’occasion de la 51e édition de la fête qui leur est consacrée, le chef de l’Etat va s’adresser à eux dans son traditionnel message de circonstance. Un message qui intervient dans un contexte particulier. A la même période, l’année dernière, Paul Biya avait annoncé la mise en œuvre du Plan triennal « Spécial jeunes » doté d’une enveloppe de 102 milliards de F en vue, disait-il de faciliter et accélérer leur insertion économique.

Ce plan a été officiellement lancé le 11 janvier dernier par le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou et les premiers appuis ont été apportés à des jeunes pour leur permettre de s’insérer dans le tissu économique. Pour mieux conduire cette action, le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang a créé avant-hier, le Comité de suivi de la mise en œuvre de ce Plan. Une structure placée sous son autorité. Bien plus, le discours du chef de l’Etat, cette année, intervient dans un contexte marqué par la volonté toujours affichée des pouvoirs publics de continuer à créer des emplois décents pour l’insertion de la jeunesse camerounaise.

On se rappelle, à cet effet, que dans son message de fin d’année 2016 à ses compatriotes, le président Paul Biya n’avait pas manqué de souligner qu’en dépit de la morosité ambiante sur le plan économique, le Cameroun a enregistré une évolution favorable de la situation de l’emploi. Soulignant, à titre d’illustration qu’à la fin du mois d’octobre de cette année, ce sont quelque 320 000 emplois nouveaux qui ont été recensés, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente.

Comment ne pas signaler que l’intervention du président de la République cette année arrive à la suite de la prestation mémorable des Lions indomptables à la 31 e coupe d’Afrique des nations que vient d’abriter le Gabon et deux jours après la réception mémorable qu’il leur a offerte au palais de l’Unité en compagnie de son épouse, et en présence de centaines d’invités. Les Lions indomptables ne sont pas les seuls qui ont bénéficié de la générosité du palais de l’Unité.

Deux mois, jour pour jour avant eux, ce sont les Lionnes de football qui s’étaient illustrées par une prestation honorable lors de la 10 e CAN de football féminin que le Cameroun a abritée du 19 novembre au 3 décembre 2016. Des prestations qui ont permis au président de la République de galvaniser encore plus cette jeunesse dynamique, courageuse et surtout patriotique. On peut donc imaginer que c’est avec un vif intérêt que les jeunes Camerounais attendent de suivre le président de la République ce soir .