Belgique, Semaine des martyrs du Cameroun,RDV du 11 mars 2017 à Bruxelles: Bien comprendre le film" Cameroun, un volcan non éteint" :: BELGIUM La plupart des jeunes camerounais n'ont jamais connu d'autre président que Paul Biya. Hommes ou femmes, ils ont moins de vingt ans, mais sont gouvernés par des vieux. Un cocktail explosif, sur fond de chômage galopant.

#UnCocktailExplosif Le vieillissement du pouvoir au Cameroun est général. Les ministres sont vieux. 75 ans est la moyenne d’âge du gouvernement. Les chefs d’institution sont vieux. Les dirigeants des sociétés d’État sont vieux. Les généraux sont vieux. Et ce sont ces vieux qui refusent de quitter le pouvoir. Ce sont ces mêmes vieux qui participent à la destruction des jeunes. Ce sont encore ces vieux qui massacrent ces jeunes pour plaire à leur mentor. Et ce, jusqu'à quand?

Mais combien de temps cette "république sismique" se séparera de ses "démons". Il se dit que leur président est en pleine santé. « Pourquoi ne se représenterait-il pas en 2018 ? » Demandait récemment un ministre. En 2004, Biya avait annoncé la couleur : "Des gens s’intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d’années."

Dans le film le film" Cameroun, un volcan non éteint", les acteurs reviennent sur ces constats.

Le silence et le mystère qui entourent les événements dramatiques qui se succèdent au Cameroun, perpétuent une souffrance aux conséquences parfois dramatiques pour les familles des victimes. Des maisons brûlées, des commerces saccagés, des jeunes assassinés par les forces de l'ordre en toute impunité. Que ce soit avec la disparition des 9 de Bépanda dans les années 2000, les émeutes de février 2008, la crise anglophone actuelle au Cameroun. Les séquelles de ces manquements sociaux hantent toujours les familles des victimes et le Cameroun tout entier.

Dans ce documentaire de 45 minutes, le Mouvement de février 2008 donne la parole aux acteurs sociopolitiques, aux victimes et même sous anonymat à certains bourreaux

Ce film a l'immense mérite de remettre à jour les séquelles de ces émeutes sur l'économie, le social au Cameroun et nous livre la question de l'indemnisation des victimes telle que recommandée par l'ONU et non appliquée par l'Etat du Cameroun qui, depuis lors joue au "dilatoire"

Si dans le film les témoignages prennent de force, dépassant l'expérience singulière pour interroger le rapport du Cameroun à son histoire, et de tout peuple à son vécu quotidien, c'est que le Mouvement de Février 2008 sait la filmer en dignité. Dans le décor de plusieurs plans fixe entremêlé de photos d'archives , ce film a le mérite de répondre au slogan très cher à ce mouvement, "maintenir le fil de l'histoire". "Qu'avons nous fait à nos dirigeants pour mériter de tel mépris et d'abandon?".

Ce film s'achève sur un constat:

Les émeutes de février 2008 ont laissé paraître, un mal être manifeste. Celui d’une jeunesse qui peine à assurer ses besoins vitaux (manger, boire, travailler…).

Les jeunes qui ont manifesté en février 2008, étaient porteurs d’un message à l’adresse du régime et d’une bonne partie de la classe administrative aux affaires. Les événements en cours dans les régions anglophones au Cameroun sont révélateurs.

Pourquoi ne pas conclure que le titre de ce documentaire " Cameroun: un volcan non éteint" en dit long sur le fil de l’histoire…

Date de la première diffusion publique:

Samedi 11 mars 2017 dès 14h au numéro 35 de la Rue du Fort à 1060 Bruxelles

Contact: fev2008cameroun@gmail.com

http://fev2008cameroun.canalblog.com/