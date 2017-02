CAMEROUN :: Concert des X-Maleya : La grosse arnaque au nom de Samuel Eto’o :: CAMEROON Pour la prestation musicale relative à la célébration du 10ème anniversaire du groupe, des milliers de jeunes qui ont fait le déplacement du musée national à Yaoundé mercredi dernier, ont estimé avoir été floués par les organisateurs qui avaient annoncé la présence de l’ancien capitaine des Lions indomptables.



Le 08 février 2017, le groupe de musique X-Maleya, a ouvert l’acte 1 d’une tournée nationale organisée à l’occasion de la célébration de ses 10 ans de carrière. Le concert annoncé à grand renfort de publicité, a eu lieu à la cour du musée national à Yaoundé. Seulement, à en croire de nombreux jeunes qui formaient d’interminables files pour accéder au lieu du show, il y a eu duperie dans la marchandise. La principale attraction de l’évènement, était sans doute l’annonce de la présence de Samuel Eto’o, joueur d’Antalya Sport (Turquie), et ancien capitaine de l’équipe du Cameroun. D’où l’achat par milliers, de billets du concert par les jeunes.

#SamuelEtoo Initialement programmé pour débuter à 17 heures, c’est deux heures plus tard, que Roger Samnick, Haissam Zaiter et Auguste Rim, lancent les premiers décibels. Les spectateurs, se rendent alors compte du subterfuge, et demandent le remboursement de leur argent. « Vous nous avez frappés – dupés – en nous disant qu’Eto’o serait là. Vous savez que c’est l’annonce de la venue de Samuel Eto’o, qui nous amène ici. Comme il n’est pas là, remboursez-nous nos mille francs », hurle un groupe de jeunes qui ne supportent pas visiblement ce qu’ils considèrent comme une publicité mensongère et une arnaque.

A la fin du concert, les organisateurs qui se sont montrés d’une absurde et incompréhensible arrogance à permettre aux Hommes de média de s’adresser d’interviewer les X-Maleya, ont dû s’expliquer sur l’absence de Samuel Eto’o dont la présence au concert, eu égard à la proximité qui le lie au groupe, ne faisait aucun doute. Des banderoles déployées à travers la ville, des médias et autres supports de communication, avaient été mis à contribution, pour annoncer la présence de l’illustre footballeur aux côtés des X-Maleya.

«Samuel est arrivé à l’aéroport de Douala vers 16 heures et a immédiatement pris la route pour Yaoundé. Il est arrivé mais n’a pas pu être avec nous. Mais il est de tout cœur avec nous», a toutefois lancé l’attaché de presse du groupe.

Par ailleurs, une vidéo postée sur Youtube hier jeudi 09 février, et réalisée avant le concert, met en vedette, un Samuel Eto’o s’excusant devant ses fans pour cette absence.