Allemagne -Cameroun-Diaspora: MANI BELLA attendue en Allemagne pour la journée internationale de la femme chez BALAFON à Francfort le 11 Mars :: GERMANY Un camerounisme dirait : "Mani Bella a appuyé sur déranger lorsqu´elle a chanté Poute moi the beat ." Et la chanteuse introduite au grand public par son tube notoire "Pala Pala" est en route, pour faire vibrer Francfort avec son "beat" envoûtant.

#ManiBella "La Pala Pala Woman" a fait le tour du monde, rempli les salles de spectacle, reçu les prix et construit une base de fans solide. Elle puise son inspiration dans le quotidien et traite dans ses chansons des réalités du quotidien, des maux qui gangrènent notre société: l´infidélité, la trahison dans les relations, le Kongossa, la jalousie, la mauvaise foi...

Son nouveau single "The BEAT" fait déjà le buzz, une tentative de thématiser à sa façon le bilinguise camerounais qui d´ailleurs est plus territorial que pratiqué.

Rendez-vous inédit le 11 Mars à partir de 21 heures dans la somptueuse salle de la Friesstraße 20, 60388, Francfort-sur-le-Main, avec aux platines les DJ Dictateur, DJ Stone et Master Ludo DJ. Suivront dans la prochaine édition des détails croustillants!

Pour les réservations et plus d´information, veuillez appeler au numéro 015214736899

https://www.facebook.com/guy.parker.58?ref=ts&fref=ts