CAMEROUN :: Retombées : Les buvettes se frottent les mains :: CAMEROON La victoire des Lions Indomptables aura permis aux commerçants de faire de bonnes affaires.

#CoursSuprême» Les tenanciers des buvettes et snacks n’oublieront pas de sitôt la finale de la 31e édition de la coupe d’Afrique des nations Gabon 2017. Taisons de bouteilles, chaises en lambeaux, nettoyage au programme. C’est le tableau affiché ce lundi 06 février 2017 dans les grandes artères de la ville de Yaoundé. La veille, les tenanciers et les servantes étaient à la tâche devant des clients qui en redemandaient.

Glacées ou non glacées, les bouteilles de bières se vidaient à un rythme vertigineux au bonheur des employeurs. A la « Cours Suprême », buvette située à Messassi les réfrigérateurs sont vides. Plus l’ombre d’une bière sur les étales. On a fait de bonnes affaires. Nani, la caissière de la « Cours Suprême », nous dresse le bilan financier d’une soirée festive. « Comme vous pouvez le constater nos différents réfrigérateurs sont vides. On a écoulé un nombre considérable de casiers de bières. La victoire des Lions Indomptables nous a permis de booster la recette ».

Le jour d’après

La serveuse toute joyeuse avait une voix inaudible. Toute la nuit elle a crié au rythme des exploits des Lions. Elle garde en mémoire une journée longue et harassante. « On avait beaucoup à faire. On a dû fournir des efforts supplémentaires pour satisfaire nos clients », lance Mireille avec un brin de sourire. Sa collègue Kelly n’avait d’yeux que pour la raclette. Il faut mettre la propriété avant que le soleil ne soit à la cime.

La « Cours Suprême », n’aura pas été seule à élargir sa recette. Au Georges 5, nous sommes accueillis par des bouteilles vidées de leurs contenus et en attente d’une livraison imminente. Pour Georges « Le bilan est largement positif au regard du nombre de casiers vendus. Il n’y a pas eu de casses encore moins de bagarre. On a juste noté les badauds qui courraient le long des rue », indique avec satisfaction le propriétaire du Snack bar.

Si le George 5 n’enregistre pas les casses, la « Cours Suprême » en a eu pour son compte. « On a eu 10 chaises et plusieurs bouteilles cassées », s’indigne Nani. Plusieurs bars sont restés fermés jusqu’à 12 h afin de permettre aux employeurs de récupérer. Certains tenanciers par contre ont décidé de continuer la fête en allant accueillir les Lions Indomptables à l’aéroport de Nsimalen de retour de leur expédition victorieuse au Gabon .