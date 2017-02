RD CONGO :: Congo RDC, Obsèques de Tshisekedi : Gouvernement, UDPS et famille...Qu'est ce qui bloque ? :: CONGO DEMOCRATIC Pas d’obsèques sans finalisation de l’accord en République démocratique du Congo. Tel semble être la ligne de conduite envisagée par le Rassemblement, coalition de l’opposition dont la figure emblématique, Etienne Tshisekedi est morte le 1er février à Bruxelles.

#GouvernementLambertMende Alors que le gouvernement congolais a proposé ses services pour l’organisation des obsèques du défunt leader de l’opposition, les priorités du Rassemblement sont pour l’heure ailleurs.

La coalition exige avant tout que l’accord du 31 décembre signé sous l‘égide de la conférence épiscopale soit finalisé avant les obsèques. Concrètement, le Rassemblement réclame la nomination d’un Premier ministre avant la cérémonie.

Parmi celles-ci, la mise en place d?un gouvernement selon l’accord obtenu sous la médiation des évêques catholiques.

"Ici pour nous, l’occasion de rappeler que le seul cadre politico-juridique qui devra régir l’espace politique est l’accord de la Saint Sylvestre. D’où la nécessité et l’urgence de mettre en œuvre l’accord global et exclusif du 31 décembre 2016 de manière pour décrisper la situation politique du pays et cela en conformité avec le vœu populaire qui estime que seul un gouvernement mis sur pied en application de cet accord a le droit d’accompagner le deuil de notre président", a déclaré au micro de la BBC, M. Kabund.

Le gouvernement a pour sa part rétorqué, expliquant avoir mis à la disposition de la famille de Tshisekedi et de son parti les moyens pour le rapatriement de la dépouille.

"C’est tout de même un peu irresponsable pour nous qui sommes Africains, nous qui sommes Bantu que pendant un deuil, on puisse soulever des problèmes politiques… De toutes les façons même les évêques nous ont demandé de suspendre les discussions et de les reprendre qu’après l’enterrement de M. Tshisekedi", a indiqué le porte-parole du gouvernement Lambert Mende.

Une délégation de la famille et du parti politique (UDPS) du défunt sont actuellement à Bruxelles. La dépouille d'Etienne Tshisekedi pourrait arriver à Kinshasa ce dimanche selon un membre de l’UDPS qui s'est confié au micro d'Afrikactuelle.com, information confirmée ce jeudi par le représentant de l'UDPS en Belgique, André Kabanda. Mais bien malin celui qui pourra prédire la suite des événements.

LIRE SUR LE MEME SUJET:

Congo RDC: L’intraitable Tshisekedi s'en va avec un pan entier de la mémoire historique du Congo

Congo RDC: Qu’adviendra-t-il de l’accord politique du 31 décembre 2016, après la mort de Tshisekedi ?