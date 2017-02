CAMEROUN :: Canal du Mfoundi : Les travaux de prolongement ont débuté :: CAMEROON La société chinoise Anshui Shuian Constructions Group a démarré laconstruction en amont depuis peu sur certains axes du projet : Nouvelleroute Bastos et derrière le combattant.

#TravauxDe Prolongement Difficile de ne pass’arrêter pour re-garder les travaux de prolongement du canal du Mfoundi. Hier, la voie qui relie la rivière Mfoundi à la Nouvelle route Bastos jusqu’à la face arrière du siège de « La maison dela radio » sis à Nlongkak, affiche un visage reluisant. L’espace jadis enfoui dans les arbres a connu un grand nettoyage, les ouvriers de la société chinoise AnshuiShuian Constructions Group, le cœur à l’ouvrage procèdent au terrassement du cours d’eau au niveau de la Nouvelle route Bastos. Le tout, sous le regard de nombreux passants.

« Il est question de dégager l’espace avant d’entamer les travaux proprement dits », fait savoir un ouvrier. Un peu plus bas au lieu-dit « Derrière combattant » vers le palais des Sports, deux barrages de plusieurs mètres séparés par une motte de terre y sont déjà élevés en béton armé. L’eau de la rivière s’y déverse abondamment. Tandis que certains ouvriers s’attèlent à fixer des balustres de sécurité sur l’édifice hydraulique, une pelleteuse assourdissante remue la terre aux abords pour agrandir l’espace à côté du canal.

Pour ce qui est de la construction en aval, l’entreprise Razel, a entamé les travaux sur les différentes voies du projet, à la SCDP, aux quartiers Nsamet Ahala depuis l’année dernière. Pour certains riverains habitant les zones humides, ce sera la paix et le bien-être une fois que le lit de la rivière sera canalisé. « On sera à l’abri des inondations et de certaines maladies.

Vu qu’actuellement nous sommes exposés aux intempéries. C’est difficile lorsqu’il pleut dans mon quartier. Toutes sortes de déchets se déversent dans la maison »,déclare un habitant. A encroire Gérard Essi Ntoumba,coordonnateur du Projet d’assainissement de Yaoundé(PADY 2), l’aménagement du Mfoundi en amont va durer 36 mois.

Tous les autres affluents du Mfoundi seront aussi canalisés et dotés de voies sur berge circulée ou piétonne ». L’objectif étant l’amélioration d’une façon durable des conditions d’assainissement pluvial, d’hygiène et de santé des populations de Yaoundé.