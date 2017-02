Afrique, GPLA 2016 NOMINEES / FINALE GPAL 2016 : NOUS Y VOILA ! :: AFRICA LES PARIS SONT OUVERTS ! Ils sont neuf pour deux couronnes. Trois dans la Catégorie Recherche, contre 35 titres au départ ; et six dans la catégorie Belles-Lettres, retenus parmi 66 candidatures. Le choix sera certainement des plus difficiles pour le Jury. Car parvenu à ce niveau de la compétition, chacun de ces ouvrages mériterait d’être primé, au vu du nombre de livres et notamment de certains grands noms qui n’ont pas été nominés.

#PARISSONTOUVERTS Le suspense reste entier : qui pour succéder à Jacques Fame Ndongo et Fiston Mwanza Mujila ? Le Monde a besoin de savoir ! Nous retenons notre souffle jusqu’à la cérémonie de remise des prix de la quatrième

édition des Grands Prix des Associations Littéraires, le 09 mars 2017 à Yaoundé au Cameroun.