CAMEROUN :: Transfert d’argent : La contre-offensive d’Expression Union :: CAMEROON De plus en plus bousculée dans un segment où elle règne encore en maître, Expression Union, leader de l’envoi rapide d’argent en zone Cemac, équipe ses agences de GAB (Guichets automatiques bancaires) depuis quelques jours. Une véritable contre-offensive dirigée vers les nouveaux acteurs du Mobile money.

#TransfertDargent La concurrence dans le segment du transfert d’argent s’annonce rude au Cameroun, comme on peut le constater à partir des distributeurs automatiques que déploie depuis quelques jours le leader national du transfert d’argent à travers le pays, Expression Union. Après des villes telles que Yaoundé et Douala, où l’entreprise a démarré le processus d’installation des distributeurs automatiques de billets (GAB) depuis quelques jours, celle-ci compte dans une très brève échéance déployer des GAB dans les 500 agences qu’elle compte à travers le Cameroun, et 657 en zone Cemac.

Un investissement immense, quand on sait combien coûte un GAB sur le marché (entre 400 000 et 650 000 FCFA, frais de maintenance inclus). Mais un investissement qui vaut son pesant d’or, si l’on prend en compte les milliards de FCFA de recettes annuelles qui sont en jeu. Selon des responsables de l’entreprise approchés ces derniers jours, Express Union a décidé de se doter de distributeurs de billets, pour ainsi répondre de manière ferme à la terrible concurrence que lui livrent Orange Cameroun et MTN Cameroun, désormais actifs dans le transfert d’argent par Mobile money.

« Vous êtes sans ignorer que nous venons de gagner un procès contre l’opérateur de téléphonie mobile, MTN, avec qui nous avons un contrat visant à dynamiser le transfert d’argent via le portail électronique *050#. Mais l’opérateur en question n’a pas respecté sa part du contrat, en suspendant de manière arbitraire le portail *050#. Ce qui fait que dans l’affaire qui nous oppose à cette dernière, le Tribunal de première instance du Mfoundi- Centre administratif, a rendu son verdict en se prononçant en faveur d’Express Union. Il a d’ailleurs sommé MTN, dans sa décision du 25 janvier dernier, de rétablir ledit portail.

Faute de quoi, celui-ci s’expose à une pénalité de 500 000 FCFA par jour de retard », confie un cadre, évitant de préciser si l’opérateur de téléphonie mobile a fait appel de cette décision ou pas. D’après certains acteurs du transfert d’argent, la suspension « arbitraire » du portail *050# d’Express Union par MTN, est la preuve palpable de la volonté des nouveaux acteurs du transfert d’argent via le mobile d’écarter l’actuel leader du marché.

Malgré la concurrence qui est déjà rude dans ce secteur d’activité, Express Union, avec ses 02 millions de transactions mensuelles, espère tenir tête aux nouveaux concurrents que sont Orange et MTN. Et qui, toutes deux, revendiquent 5,4 millions de clients mobile money. Soit 2,8 millions de clients Orange mobile money et 2,6 millions de clients MTN mobile money.

Ce qui est une vraie menace à la survie d’Express Union et des autres entreprises présentes dans le segment du transfert classique d’argent au Cameroun. Express Exchange, Money Union, Express Transfert, Money Flash, Berimo Transfert Union, Transfert Union, etc., sont donc désormais obligées, comme Express Union, d’innover ou mourir.

« Avec la mise en place actuelle des distributeurs de billets, les clients d’Express Union seront désormais capables d’effectuer, grâce à des cartes magnétiques, des transferts d’argent sans s’aligner, tout comme ils pourront effectuer des retraits à partir des GAB, tout simplement. Bref, ça va rendre la vie facile aux usagers », croit savoir un cadre d’EU à Douala.

A la question de savoir si le déploiement de ces GAB dans les agences de l’entreprise constitue une réelle réponse à la concurrence, le chef d’agence d’Akwa se veut optimiste. « Je pense que ça devrait permettre de contenir l’avancée de nos concurrents, puisque qu’avec ces GAB, nous ajoutons de nouveaux services à la gamme de produits existants», indique-t-il.

Alors que certains acteurs du secteur bancaire doutent de la capacité d’Expression Union à déployer des centaines de distributeurs à travers le pays et la Cemac (à cause de leurs coûts), pour contrer la concurrence, elle devra, apprend-on, faire preuve de plus d’imaginations pour tenir son rang de champion national. Elle, qui fait partie des champions nationaux retenus par l’Etat et qui devrait bénéficier de son soutien.