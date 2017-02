CAMEROUN :: Maillot des Lions indomptables : C’est la contrebande qui gagne :: CAMEROON Les pièces contrefaites revivent sur les marchés grâce au cinquième sacre continental du Cameroun.

#LionsIndomptables Avec le trophée remporté le 5 février 2017 par les lions indomptables du football lors de la 31ème édition de la Coupe d?Afrique des nations, qui s’est jouée au Gabon, le secteur B au marché Mokolo à Yaoundé a retrouvé l’affluence des grands jours. Ce coin abrite plus de 10 hangars. Les propriétaires ont fait du commerce des maillots leur principale source de revenus. Ce 7 février 2017, le secteur B grouille de monde au point où il est difficile de circuler librement.

De nombreux Camerounais sont venus acheter un maillot pour l’arborer lors du tour de ville qui aura lieu ce 8 février. Alain Nkolo est vendeur de maillot au marché de Mokolo. Il a déjà écoulé plus de 120 pièces en deux jours. Avant la Coupe d?Afrique des Nations, Alain Nkolo vendait en moyenne dix maillots par semaine. Dans le même hangar, on retrouve aussi d’autres pièces aux couleurs nationales comme les chaussettes et les shorts.

Louis Manga, enseignant de lycée a profité de son heure de repos pour venir acheter un maillot. Ce fan des lions indomptables se confie : « Cela fait plus de cinq ans que je ne m’intéresse plus au maillot des lions indomptables. Je suis venu acheter un maillot pour accompagner les lions indomptables lors du tour d’honneur prévu ce 8 janvier dans la ville ». Dans ces nombreux hangars au marché Mokolo, les commerçants reconnaissent que tous les produits qu’ils exposent sont ontrefaits.

Le nom qu’ils utilisent pour qualifier leurs articles c’est « les produits de secondes main ». Ici, Le prix d’un maillot varie entre 1500F.Cfa et 3000F.Cfa. La seule difficulté à laquelle les vendeurs font face depuis lundi, c’est le fait de ne pas pouvoir livrer un maillot qui porte cinq étoiles. Car avec le trophée remporté dimanche dernier, les fabricants devront ajouter une autre étoile sur le maillot. « La majorité des clients nous demandent de leur donner les maillots avec cinq étoiles. Mais pour l’instant ces pièces ne sont pas disponibles sur le marché. En plus d’autres clients veulent avoir les pièces arborant les noms des stars comme Bassogog, Teikeu, ou bien Ondoa. C’est encore difficile de trouver les maillots portant les noms des nouveaux joueurs en dehors des lions comme Nkoulou, Eto’o ou Mbia », explique un vendeur.

Des milliards F.CFA perdus par la Fécafoot

Au marché central de Yaoundé, plusieurs maillots de seconde main inondent les différents espaces. Dans ce marché, les prix varient entre 5000 et 7000F.Cfa. Aurélien Melingui, vendeur des vêtements reconnaît que son chiffre d’affaire a été revu à la hausse depuis que le Cameroun a remporté les quarts de finale contre le Sénégal. Sur la provenance desdites pièces, le vendeur affirme : « Les maillots que nous vendons viennent généralement de la Chine et de Dubai. La réalité c’est qu’il y a plusieurs autres endroits au Cameroun qui sont spécialisés dans la fabrication des produits contrefaits.

Les gens n’arrivent pas à trouver une boutique où se vendent les bons maillots, ils se retournent vers nous et ils se contentent simplement des produits imités ». Ferdinand Nana Payong, l’un des spécialistes en marketing soutient que si l’activité de la vente frauduleuse des maillots prend de plus en plus d’ampleur c’est parce que la Fécafoot laisse faire. Ce spécialiste explique : « Lorsque vous gagnez Coupe d?Afrique des Nations comme c’est le cas avec notre pays, vous deviez maximiser les chances de gagner les recettes sur cet évènement. Si la Fécafoot avait mis une trentaine de boutiques sur l’itinéraire allant de l’aéroport de Nsimalen jusqu’à l’hôtel Mont fébé de Yaoundé, le Cameroun aurait gagné beaucoup en termes d’argent et d’image.

La fécafoot a tous les moyens pour recadrer cette activité parce qu’elle a beaucoup de sponsors qui ont besoin de visibilité. Pour résoudre ce problème il faut mettre en place les points de vente où les gens peuvent acheter les maillots d’origine ». Le spécialiste du marketing précise que les vendeurs des maillots contrefaits s’exposent également à des sanctions. « Dans certains pays européens lorsque vous vendez un produit contrefait, vous êtes considérés comme un vendeur de la drogue », s’insurge-t-il. Nana Payong regrette d’ailleurs que dans notre pays ce sont les produits contrefaits qui pullulent dans les rayons.