CAMEROUN :: Traduction des textes : Comme un frémissement :: CAMEROON Depuis le début de la crise anglophone, les notes sont de plus en plus disponibles dans les deux langues.

#LangueAnglaise Tout a commencé par la traduction en langue anglaise des actes uniformes Ohada. Après un mouvement d’humeur des avocats de la partie anglophone du pays, le gouvernement a fini par remettre au bâtonnier, le 18 janvier dernier à Yaoundé, la version anglaise des ces différents textes. C’est qu’il existe un réel problème de traduction des discours et autres documents en langue anglaise au Cameroun.

La crise anglophone qui a secoué le Cameroun pendant plusieurs jours a eu le mérite de ramener les uns et les autres à l’ordre. De plus en plus, les documents administratifs sont publiés dans les deux langues officielles que compte le Cameroun. Vendredi dernier, lors de la cérémonie de présentation des voeux au ministre des Arts et de la Culture (Minac), le secrétaire général de ce département ministériel a entamé son discours en langue de Shakespeare, suscitant la sympathie des anglophones présents à cette cérémonie.

A la fin de ladite cérémonie, le discours de Narcisse Mouelle Kombi était également disponible dans les deux langues. Au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Mintss) également, le responsable de la cellule de communication avoue que les Camerounais des deux langues sont généralement satisfaits. «Les rapports des réunions des différentes instances de dialogue et de suivi du dialogue social sont traduits, car il y a des présidents confédéraux anglophones », affirme Bertrand Didier Bougha, chef de la cellule de communication au Mintss. Il convoque également l’exemple des récents communiqués de levée de mot d’ordre de grève qui ont été publiés dans les deuxdu Cameroun.

Situation similaire au ministère des Travaux publics (Mintp). De ce côté, confie-t-on, tous les documents destinés au public, notamment les discours, les notes d’information et les communiqués, sont publiés dans les deux langues. «Juste une limite : c’est que nous n’avons pas beaucoup de traducteurs. Toutefois, depuis les dernières exigences du Sgpm, des mesures sont prises pour que le personnel francophone du Mintp suive des cours au Centre linguistique pilote», indique Corine Esse, responsable de la communication au Mintp.

Il reste tout de même que la traduction des discours et autres documents officiels en langue anglaise reste un vaste chantier. «Nous qui sommes sur le terrain tous les jours, nous nous rendons bien compte de la réalité. C’est rare que les discours, les dossiers de presse, soient disponibles dans les deux langues», regrette un journaliste de langue anglaise qui a requis l’anonymat.