France - Diaspora: La caravane Forum 237 met le cap sur Paris Deuxième étape d´une longue série qui va s´achever au Cameroun, la caravane Forum Diaspora 237 est de passage ce samedi 11 février 2017 à Paris, en France.

#ForumDiaspora Au commencement était Whatsapp

En prélude au Forum de la diaspora camerounaise,FODIAS, que va organiser le ministère des relations extérieures en Juin 2017 à Yaoundé, au Cameroun, un groupe de camerounais de la diaspora et du terroir venant de tous les horizons, surtout sans coloration politique, ni religieuse s´est spontanément constitué le 21 janvier dernier sur Whatsapp, á l´initiative de l´écrivain et mathématicien AndrÃ?© Ekama: Forum Diaspora 237 nait avec pour rôle de " répondre de manière positive à l´appel á Projets du Gouvernement camerounais dans les 7 secteurs retenus par ce dernier.

Depuis lors, ils sont très nombreux á s´y être inscrits, sous l´œil vigilant de Christians Fotso, l´administrateur rédactionnel du groupe. Il s´est agi dans un premier temps d´inviter chaque camerounais ou groupe de personnes á proposer un projet dans l´un des 7 domaines cibles par secteur que sont 1-Santé, 2-Sécurité Sociale, 3-Education et Formation, 4-Tic et Economie Verte, 5-Economie, Finances, Développement Immobilier, 6-Arts, Culture et Tourisme et 7-Communication et Relations Publiques.

Au fil des semaines, les projets pleuvent et pleuvent. Aussitôt, ce qui n´était qu´informel est devenu peu á peu formel. L´idée d´une première rencontre physique n´était plus qu´une évidence. La caravane était ainsi lancée.

Berlin, le coup d´envoi

Le 04 février dernier, ils sont plus d´une cinquantaine de camerounais á se retrouver dans la capitale allemande á Berlin. Ils entonnent l´hymne national du Cameroun en ouverture des travaux au cours desquels Christian Fotso, le maitre des Céans et Serge Nghomsi Ossalobo vont planter le décor, avant qu´ AndrÃ?© Ekama ne donne les raisons de leur présence.

"La tenue de cette séance est donc un avantage puisqu'il permet aux membres présents, venant de différentes contrées du pays de discuter physiquement autour d'une table sur la question de notre participation à ce forum. L'appel est donc lancé ; il appartient à nous Camerounais résidants à l'étranger d'y répondre de manière positive. L'objectif de notre rencontre est donc de faire le premier pas vers la participation de ce forum, en présentant les thèmes, les projets ou les concepts que nous avons déjà conçus. Il est certain que le projet venant de l’État du Cameroun, ce dernier sera un partenaire fiable. Nous espérons donc qu'une fois à Yaoundé, les ministères s'y impliqueront et nous faciliteront la tâche", tient-il á clarifier.

Des questions ouvertes

Malgré le patriotisme qui les anime et la foi en leurs projets, les membres du Forum Diaspora 237 font face á une kyrielle de questions jusqu´ici sans réponses et aimeraient être rassurés par les autorités de Yaoundé. Entre autres questions qu´ils se posent, il ya:

1. Que savons-nous exactement du FODIAS ?

2. Qu'attend précisément le MINREX de la diaspora ?

3. Qu'est-ce qui sera à la disposition de la diaspora pendant le Forum ?

4. Quelles ouvertures sont à espérer ?

5. Quel est l'apport du gouvernement dans la réalisation des projets conçus ?

6. Comment sera géré le processus de mise sur pied du projet, car ce n'est un secret pour personne que plusieurs projets près à être réalisés pourrissent dans les tiroirs des ministères.

7. Quelles sont les garanties et les autorisations d'exploitation; comment pallier au problème que pose le monopole dans certains secteurs, par exemple la Téléphonie ou l'énergie ?

Pour répondre à ces questions et à plusieurs autres qui se poseront, nous pourrions inviter quelques membres du gouvernement ici en Europe. Mais le plus important est de savoir que le FODIAS est une plate-forme où nous pourrions présenter tous nos projets. C'est pourquoi, il nous serait avantageux de se concentrer sur les projets à réaliser, choisir un ou deux centres d’intérêt que nous pourrions développer et présenter les fruits ou le résultat en juin durant les deux jours que durera le FODIAS. Pour atteindre cet objectif, il est donc nécessaire d'être dès aujourd'hui bien organisé. C'est pourquoi, en dehors de la rencontre de Berlin, une autre rencontre aura lieu le 11 février à Paris et au Cameroun notamment à Bagangté et à Yaoundé deux jours avant le FODIAS"

De principales résolutions ont été prises à Berlin et un premier pas vers la constitution du groupe Forum 237. Parmi ces résolutions, il ya "l´enregistrement des numéros de tous les membres sur le groupe WhatsApp crée à cette occasion, les renseignements sur les projets déjà présentés afin de savoir dans lequel de ces projets, le groupe peut intervenir ou quel projet ajouter et enfin créer un fond de 300€, à remettre à nos partenaires du Cameroun qui travaillent en collaboration avec nous. Ceci leur permettra de pallier aux difficultés à rencontrer lors de l'établissement des contacts et des échanges avec des personnes clés du FODIAS ou des ministères. Un appel aux dons à été lancé à cet effet et une liste ouverte pour tous ceux qui voudraient bien volontairement aider à collecter la somme de 300€".

Paris, une étape majeure

C´est dans l´une des salles de conférences de l´hôtel Orchidée á Paris de 11h à 14h, que la caravane du Forum 237 va marquer son escale pour échanger sur un ordre du jour á trois points: Développement d´une charte pour la garantie de la propriété intellectuelle de chaque détenteur de projet; Présentation des centres d´intérêt; Présentation et Discussion sur la Structure du Groupe Forum Diaspora 237.

Bagangté et Yaoundé, l´apothéose

Avant de répondre présent au Forum de la diaspora camerounaise prévu du 28 au 30 Juin 2017 á Yaoundé, Forum 237 sera en conclave dans la ville de Bangangté, question de peaufiner les projets retenus et de leur donner une chance d´être sélectionnés. Déjà, deux membres, Serges Ngomsi et Alexandre Sipua, du Groupe venant de l’Allemagne feront partie de la délégation au Cameroun pour le Colloque Bagangté-Yaoundé.

Au regard de son organisation et de la qualité de ses membres, Forum 237 se présente déjà comme un partenaire utile au Gouvernement camerounais pour son opération de charme envers sa diaspora. Au gouvernement camerounais, de la mettre en confiance en prônant une politique inclusive, fondée sur un dialogue franc et sincère.

Adresse à Paris

Lieu:

Hôtel Orchidée

65, Rue de l´Ouest

75014 Paris

Heure: de 11h á 14h

Contact:

René (Wess) Fosso

Tel.:+33 601941137