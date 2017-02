Un "Bidoung Challenge" face à Paul Biya : des footballeurs camerounais ont osé ! :: CAMEROON Reçus en grande pompe à Yaoundé par Paul Biya et son épouse pour célébrer leur victoire à la Coupe d’Afrique des Nations, trois joueurs de l’équipe de football du Cameroun ont réalisé un "Bidoung Challenge", une révérence pompeuse qui avait fait le buzz au mois de décembre sur les réseaux sociaux.

#PaulBiya Il fallait oser ! Mercredi 8 février, trois joueurs des Lions indomptables, Adolphe Teikeu, Ambroise Oyongo et Edgar Salli se sont présentés devant Paul Biya. Le président de la République du Cameroun les recevait dans son palais présidentiel pour les féliciter pour leur victoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Égypte (2-1) dimanche dernier à Libreville, au Gabon. Et voici ce qu'il s'est passé :

Au moment de serrer la main du chef d’État et de sa femme, les joueurs se sont positionnés à un mètre de lui et se sont courbés en baissant la tête. Une référence évidente au #BidoungChallenge, du nom de Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt, le ministre des Sports camerounais, qui avait réalisé le même geste au mois de décembre face à Paul Biya. Lequel avait occasionné de nombreux détournement sur Facebook et Twitter de la part d’internautes jugeant cette courbette exagérée et ridicule.

Les Lions indomptables ont de la suite dans les idées : déjà lors des célébrations après la finale, ils avaient réalisé des "Bidoung challenges" sur la pelouse de Libreville.