CAMEROUN :: Lions Indomptables : Eloges, Médailles et Ovations au Palais de l’Unité :: CAMEROON Les Lions Indomptables du Cameroun, vainqueurs de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Gabon, ont été reçus, mercredi 08 février 2017, dans la salle des Banquets du Palais de l’Unité par le Couple Présidentiel. Une cérémonie très chaleureuse, à laquelle ont été associés le gotha politique national, le Corps diplomatique et les anciennes gloires du football camerounais.

#PeupleCamerounais Aux valeureux Lions Indomptables le Chef de l’Etat a exprimé ses félicitations chaleureuses et celles du peuple camerounais tout entier, pour ces victoires obtenues à la CAN 2017, et pour le bel exemple qu’ils sont désormais pour le peuple et pour la jeunesse : « Votre belle prestation à la Coupe d’Afrique des Nations vient encore de le prouver, quand les Camerounais sont unis et solidaires rien ne peut les arrêter ».

A cet effet, le Président Paul BIYA a lancé un vibrant appel à l’unité du peuple camerounais, gage des succès à venir : « Alors je le dis ici solennellement. Rien ne pourra arrêter le Cameroun ! Ensemble nous relèverons tous les défis et continuerons à aller de l’avant, vers de nouvelles victoires. »

Le mot de remerciements des joueurs a été lu par le capitaine de l’équipe : « Nous sommes vos enfants, nous sommes des patriotes ! » Parole de Benjamin MOUKANDJO

En reconnaissance pour leur brillante prestation à cette prestigieuse compétition continentale, les 23 joueurs et le staff technique ont été élevés par le Président de la République aux dignités de Commandeur et de Chevalier de l’Ordre National de la Valeur.

Une photo de famille du Chef de l’Etat et Madame Chantal entourés des joueurs de l’équipe fanion de football au Perron du Palais de l’Unité à clôturé la cérémonie. La belle communion s’est poursuivie par une longue séance de photos souvenirs entre les Lions et les convives du Couple Présidentiel.