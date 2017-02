Cameroun – Lions Indomptables: Ni John Fruh Ndi sensible aux propos du gardien Fabrice Ondoa :: CAMEROON Le chef du principal parti politique de l´opposition du Cameroun, Ni John Fruh Ndi, était parmi les nombreuses personnalités venues féliciter les nouveaux champions d´Afrique de football, les Lions indomptables du Cameroun. C´était ce mercredi 08 février 2017 au palais de l´unité, en présence du couple présidentiel camerounais Paul et Chantal Biya.

Parlant des Lions indomptables, le président du Social Democratic Front dit qu´" il y a des originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans l´équipe et ils ont fait de leur mieux sans se dire qu´on est du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest", mais que ce sont les propos tenus par le jeune et talentueux gardien Fabrice Ondoa qui l´ont marqués. " Lorsqu´il a reçu sa distinction, il a dit qu´il la dédiait aux populations de Bamenda. Ceci m´a vraiment touché. Je me devais pour cela, d´être ici pour les féliciter et les encourager á poursuivre leurs rêves."

Auparavant, le chef de l´Etat Paul Biya, dans sa brève allocution prononcée pour la circonstance a souligné "que vous soyez du Nord ou du sud, de l’Est ou de l’ouest, vous êtes d’abord et avant tout des Camerounais ».

Pour les deux hautes personnalités politiques du Cameroun, On est Tous Camerounais. Vive les Lions!