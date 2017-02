   SUISSE-CAMEROUN-DIASPORA: RESTAURANT DÉLICES PARC A GENÈVE A ÉTÉ INAUGURE CE WEEKEND EN PRÉSENCE D'INVITES PRESTIGES ET DE L'ARTISTE AMAZONE :: SWITZERLAND

SUISSE-CAMEROUN-DIASPORA: RESTAURANT DÉLICES PARC A GENÈVE A ÉTÉ INAUGURE CE WEEKEND EN PRÉSENCE D'INVITES PRESTIGES ET DE L'ARTISTE AMAZONE :: SWI Restaurant café les Délices Parc est situé au 4 rue, les délices à Genève. Samedi dernier était la grande ouverture en présence d'invités prestiges, pour découvrir ce haut lieu qui est dorénavant le temple de la gastronomie Africaine, Française et Camerounaise. A l'initiative de la jeune et prestigieuse Joséphine sango, ce cadre situé non loin de la gare de Genève et près du lac est un magnifique endroit pour vos dîners d'affaires. Restaurant Délices Parc c'est 90 M2 d'espace, 60 places assises et une terrasse de 200 couverts en été.

#DélicesParc Un piano bar est disponible tous les weekend pour écouter de la bonne musique. Joséphine la prestigieuse nous offre dans cette ville internationale, un restaurant bar pour tous les goûts. Et c'est en présence de l'artiste Amazone que le public venu nombreux a pu se divertir le temps d'une soirée. Elle en a profité pour présenter sont tout dernier album de 7 titres.