Cameroun, Crise Anglophone: Billet du Front Fighting for Citizens Interests (FFCI) :: CAMEROON Si l’école n’a pas démarré à 100 % dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun, c’est parce que les Evêques de l’Eglise catholique avaient adressé un mémorandum au Chef de l’Etat. Les écoles privées sont généralement catholiques pour la plupart dans ces Régions.

#LEgliseCatholique Ils disent que si le Chef de l’Etat n’a pas répondu favorablement aux différents points évoqués dans ce mémorandum, le secteur privé restera fermé. Ce qui a influencé le secteur public (par exemple, les Enseignants, parents d’élèves, étudiants et élèves d?obédience catholique tendront à suivre les consignes de leurs guides spirituels…)

Le paradoxe est qu’aujourd’hui, on comprend que la Mission catholique est une organisation bien politique et non pas religieuse comme le croyaient nos naïfs concitoyens qui ont beaucoup enrichi cette institution sans le savoir, au travers des différentes quêtes, offrandes, deniers de cultes et autres appellations des divers sommes lancées dans les chapelles, pour combattre le régime en place.

Le maintien du mot de grève pour l’Eglise catholique aurait pour ambition de former des abrutis qui pourraient au mieux servir leurs intérêts car, moins on est lettré, plus on croit en Dieu.