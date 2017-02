Cameroun: Remerciemments de l’Association Collège Sacré des ba Mbombog/Mpeepe (ACOSABA)au peuple Bassa Mpôô Bati :: CAMEROON Mes Chers frères du peuple Bassa Mpôô Bati, A l’occasion de la rencontre Ancestrale, fraternelle, Culturelle, cultuelle et habituelle programmée pour les 27/28 janvier 2017 sur le Site sacrée de notre peuple à NGOG LITUBA, L’Association Collège Sacré des ba Mbombog/Mpeepe (ACOSABA) représentée par son animateur documentaliste Mbombog Professeur NGUIMBUS Jean François a reçu avec beaucoup de joie les multiples et diverses contributions des Associations des fils de la Grotte, dont en premier Adna Maten ma MBOG LIAA, MAHOL MES, MBOG YES, BALOL i NGOG LITUBA, ainsi que des personnalités résidentes au Cameroun, en Afrique, en Europe et en Amérique.

#LeCollège En vous priant à toutes et à tous d’accepter les excuses de l’ACOSABA pour le retard avec lequel ce message est délivré, L’ACOSABA entend préciser que malgré les dispositions légales et règlementaires prises pour un bon déroulement de cet évènement, des obstacles administratifs et autres ont parsemés cette rencontre qui ne s’est pas tenue comme prévue.

Mais les contributions des uns et des autres ont été d’une importance appréciée à la mesure de votre amour et de vos ambitions que les « ba Mbombog/Mpeepe » savent particulièrement élevées pour le peuple Bassa-Mpôô-Bati. Le Collège Sacrée vous en remercie très chaleureusement et compte sur chacune, sur chacun et sur tous, pour animer le réveil et la consolidation de l’institution Ancestrale du MBOG Bassa-Mpôô-Bati. Le Collège Sacré vous adresse les bénédictions Ancestrales de tous les membres du Collège (ACOSABA), afin que vous puissiez continuer toujours au mieux, votre engagement pour votre peuple. Pour l’ACOSABA, L’Animateur Documentaliste Mbg NGUIMBUS

Association COLLEGE SACRE DES BAMBOMBOGS /BAPEPPE

Tél :00(237) 696 24 70 11/00(237) 675 94 74 07

Email :balengui@gmail.com

No d’enregistrement : N° 209/RDA/C18/BAPP DU 16/09/2003 Sanaga Maritime

Siège social Ngog Lituba