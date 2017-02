FRANCE :: La Haye: Re-ouverture du Procès Laurent Gbagbo Comme disait un chanteur bien connu, « ils étaient presque tous venus,ils étaient presque tous là, même ceux du sud… ». La communauté Africaine d’Europe a,une fois encore fait le déplacement de la gare du nord à Paris, ceci pour se rendre à la Haye,en Hollande pour soutenir celui qu’ils appellent, plusieurs années encore après, »leur Président ».

#»leurPrésident» Six bus et une camionnette sont les véhicules qui sont partis de Paris et ont pris la direction du Nord de l’Europe. Les communautés Congolaise, Gabonaise, Togolaise, Béninoise, Camerounaise et j’en passe chantaient tous à l’unissons et tenaient presque tous le même discours, à savoir: « LIBÉREZ GBAGBO »… (à suivre la version à la HAYE)