CAMEROUN :: Sabotage : Le sacre qu’on aurait pu ne pas voir :: CAMEROON Des individus ont vandalisé les installations de Eneo à la veille de la finale de Can 2017 remportée par le Cameroun.

#Leséquipes Quelques minutes après la fin de la finale de la Can 2017 qui a sacré la Cameroun, plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé se sont retrouvés dans le noir. In extremis donc car on n’imagine d’ici la poussée d’adrénaline qui aurait pu advenir si cet incident s’était produit pendant le match alors que les camerounais avaient les yeux rivés sur leur postes de télévision. Pourquoi donc ces interruptions en ce jour historique au moment même où Eneo semble avoir réduit les délestages à leur portion congrue ?

Selon nos sources, des actes de dégradation graves ont été perpétrés dans la nuit du samedi 04 février (la veille du match) sur des installations électriques de la compagnie dans le site névralgique de Mangombe. Des individus non encore identifiés se sont introduits par effraction dans l’enceinte du poste de transformation et d’interconnexion de Mangombé à Edéa se livrant au vol et à la destruction de plusieurs pièces électriques sur le site.

Les équipes en charge du contrôle de routine sur les installations pendant la compétition en ont fait la découverte le même jour. Le constat était accablant. Les portes ont été forcées et des pièces qui servent à la protection du système électrique contre les chocs ont étés démontées puis emportées.

Eneo porte plainte

Le poste d’interconnexion de Mangombe , gardé par les forces de l’ordre et une agence de sécurité , a la particularité d’être la principale plateforme de distribution de le l’énergie dans le Réseau interconnecté Sud ( Litorral, Ouest , Sud-Ouest, Nord-Ouest, Centre , Sud) . Ici arrive l’énergie produit dans les centrales hydroélectriques (Edéa et songloulou) , thermiques ( Limbé , Dibamba, Kribi –gaz-) avant une redistribution dans les grandes zone. Suite aux actes de vandalisme constatés samedi, ce site névralgique était en conséquence vulnérable aux secousses.

Tout le système aussi se retrouvait exposé à un effondrement. Nos informations font état de ce que la société Eneo s’est mise en branle dans l’urgence samedi et dimanche pour réhabiliter les installations et permettre aux camerounais de ne rien manquer de la finale. Les équipes de dépannage ont été multipliés par trois. Elles ont pu rétablir autour du site une ceinture de protection sans totalement annihiler le risque. Eneo a ainsi pu sauver l’essentiel et a permis aux camerounais de regarder le match sans interruption.

Mais peu avant minuit, après la victoire des Lions, un incident est survenu sur les lignes Edéa-Mangombé I et II déséquilibrant tout le Réseau interconnecté Sud. Les équipes de veille d’Eneo sont tout de suite remontées au créneau pour y remédier et rétablir progressivement l’électricité. Vers 02h du matin, tout était revenu à l’ordre et l’incident était clos. Toutefois, des interrogations demeurent.

Qui voulait priver les camerounais de cette finale par cet acte de sabotage délibéré ? Comment ces vandales ont-ils pu pénétrer ce lieu sécurisé ? Y a-t-il eu des complicités. En attendant des éléments de réponse à ces questions préoccupantes, Eneo a porté plainte contre X. Les autorités compétentes ont été saisies et une enquête judiciaire est en cours.