CAMEROUN :: CAN 2017 : Les Lions indomptables feront le tour des 07 arrondissements de Yaoundé demain mercredi dès 13h 30 :: CAMEROON Juste après leur réception au palais de l’Unité par Paul et Chantal Biya, les Héros de Libreville vont communier avec le peuple.

#LhôtelMontFébé Demain mercredi 08 février, Paul et Chantal Biya reçoivent les quintuples champions d’Afrique. Ce sera à 12 heures 30 au palais de l’Unité à Yaoundé. Après cela, Benjamin Moukandjo et ses copains vont faire le tour des sept arrondissements de Yaoundé afin de communier avec une population qui a attendu pendant 15 ans avant de voir encore leurs Fauves sur le toit du continent.

A en croire le communiqué du cabinet civil de la présidence de la République, la cérémonie duqui prend fin vers 13 heures 30, sera immédiatement suivie du tour d’honneur de la ville. Et pour cela, apprend-on, les joueurs seront disposés comme lors du triomphe de 2000, sur des jeeps militaires ouvertes.

Bidoung Mpkatt le ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep) qui a tenu une réunion à cet effet ce mardi, a indiqué que tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de débordements, il y aurait moins de pesanteurs protocolaires afin de permettre aux fans d’être proches des joueurs. Et compte tenu du retour des joueurs dans leurs clubs professionnels dans la même soirée, le Minsep a donné toutes les consignes pour que tout se passe avec fluidité et célérité.



Ainsi, après le palais présidentiel, les Lions indomptables partiront de l’hôtel Mont Fébé leur quartier général, pour s’ébranler à travers les sept arrondissements de la capitale, avec pour point chute, la case départ : l’hôtel Mont Fébé.

Vivement que contrairement aux inadmissibles dérives observées dimanche dernier, que les uns et les autres, sachent se réjouir dignement de leurs Héros de Libreville, et que plus de morts ou de blessés graves ne soient enregistrés.