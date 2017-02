CAMEROUN :: Electricité : Attention aux poteaux défectueux ! :: CAMEROON Coupures d’énergie, toitures et véhicules abîmés, dommages sur les appareils électroménagers sont, entre autres risques auxquels les populations sont exposées.

#ChuteDunPoteau Des poteaux électriques qui bloquent la circulation au quartier Mvog-Ada. Des populations dans le noir pendant des jours dans différents quartiers suite à la chute de ces installations. Des toitures de maison, véhicules et appareils électroménagers endommagés lors du même type d’incidents.

Des départs de feu dans les domiciles… Ce sont là, entre autres, les différents dégâts subis régulièrement par les habitants de Yaoundé. C’est qu’il ne se passe pas de jour sans qu’un poteau électrique en bois ne s’écroule quelque part. La situation est devenue préoccupante. « Un poteau électrique peut rester penché pendant longtemps jusqu’à sa chute définitive sans que ça n’émeuve les responsables de l’entreprise compétente malgré les appels à leur numéro vert », déplore Florent Bounong, cadre d’administration.

« Je me souviens qu’une fois des appareils branchés ont été grillés chez moi, à Nkolbisson, suite à la chute d’un poteau. Heureusement, que la femme de ménage était présente : elle a pu sauver certains appareils. Les voisins qui n’avaient personne à la maison à ce moment-là ont perdu tous leurs équipements. Nous sommes restés dans le noir des jours durant », se souvient un habitant du quartier.

A l’origine de ces accidents, l’usure du temps et de la nature, dont les termites qui abondent dans le sol de Yaoundé. Mais, il y a aussi la main humaine, avec les feux de brousse qui s’attaquent généralement à ces matériaux. Et comment oublier les branchements illégaux et autres plaques qui surchargent les poteaux ? A Eneo, les responsables rassurent sur l’existence d’un plan d’investissement en cours. Mais, ils avouent que celui-ci est fonction d’un planning établi.

« Chaque année, l’on programme le remplacement de ces poteaux par quartier. Mais cela n’exclut pas que lorsqu’un incident survient, nous intervenons lorsque nous sommes informés », assure une source introduite. Seulement, les populations se plaignent du manque de célérité dans la gestion de ces situations malgré les nombreuses alertes lancées. Selon une source proche du dossier à Eneo, 400 000 poteaux de bois sont à remplacer au cours des cinq pro- chaines années .