   Cameroun: LA CHRONIQUE DE ROSE SUR LA GRANDEUR :: CAMEROON

La grandeur n'a rien à voir avec la grosse voiture dans laquelle on roule, la grandeur n'a rien à voir avec les beaux vêtements que nous portons, la grandeur n'a rien à voir avec notre niveau intellectuel, la grandeur n'a rien à voir avec notre aspect physique. La grandeur n'a rien à voir avec notre expérience de vie, la grandeur n'a rien à voir avec notre vécu.

#GrandeurN'a La grandeur c'est un état d'esprit, c'est l'élégance avec laquelle nous traitons les autres, c'est la générosité avec laquelle nous nous présentons aux autres, c'est l'humilité avec laquelle nous percevons les choses, c'est l'élégance avec laquelle nous traitons nos semblables. La grandeur c'est cette simplicité d'âme, et la profondeur avec laquelle nous considérons la vie humaine face à l'importance matériel. Tout le monde ne l'a pas., parce qu'il faut avoir une certaine finesse d'esprit pour l'avoir, oui on détermine facilement les qualités d'une personnes par sa grandeur d'âme et d'esprit. Il ne faut pas se limiter à la grosses maison dans laquelle on vit, à la grosse voiture dans laquelle on roule, ni dans les beaux vêtements que l'on porte. L'apparence extérieure ne suffit pas, l'habit ne fait pas le moine. La pauvreté d'esprit dévalorise nos valeurs humaines sans que nous puissions nous en rendre compte. Obnubilé par notre égocentrisme, notre ambition démesurée prend le dessus sur nous. Qui que vous soyez et quoique vous ayez, Le matériel ne suffit pas.

Quand est pauvre dans la tête, rien n´y fait. Il faut savoir qu'autour de vous, il existe des personnes qui accordent plus de valeurs à vos qualités humaines,. Oui tout ce qui est superficiel, tout ce qui est matériel n'impressionne que des arriviste et des parvenus. Quand on est constitué sur des bases humaines solides, rien ne vous impressionne et personne ne vous déstabilise. il y'a des choses qui n' ont pas de prix dans la vie, les valeurs et l'éducation. L'élégance c'est une état d'esprit, une finesse d'esprit qui manquent à beaucoup de personnes, il faut vraiment faire un travail là dessus, la pauvreté d'esprit peut nous handicaper à vie. On a beau être riche, beau, célèbre, mannequin, avoir la sape, notre comportement envers les autres, notre façon de faire, notre manière d'être, jouent beaucoup contre nous et en même temps sur les autres. Dans la société d'aujourd'hui, le comportement peut avoir un impact positif ou négatif sur tout ce que nous entreprenons. La pauvreté d'esprit n'est pas une maladie, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, de faire un travail là dessus, et surtout d'accepter de changer de mentalité. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Il faut simplement avoir de la grandeur pour reconnaître ses défauts. Oui le changement passe par là, si on n'accepte pas de reconnaître ses erreurs, on ne réussira jamais à les corriger.